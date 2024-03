Tak Raków uwolnił potencjał z Lechem. „ Nie będę zdradzał, jak nazywa się to lekarstwo, bo...”

Kolejorz na deskach

Szkoleniowiec chciał, aby jego podopieczni w meczu z Lechem zareagowali jak mężczyźni. I zmazali plamę za klęskę w Pucharze Polski, z którego odpadli po kompromitującym występie z Piastem. Trzeba przyznać, że udało im się to wyśmienicie, bo rozbili poznańskiego rywala, który także zgłasza mistrzowskie aspiracje. Już do przerwy gospodarze zdobyli trzy bramki. Strzelanie rozpoczął Bartosz Nowak, a w pierwszej części dwa razy trafił Gustav Berggren, który potrzebował na to jedenastu minut. To pierwszy dublet Szweda w ekstraklasie. W drugiej połowie efektowną wygraną przypieczętował... bramkarz Lecha. Interweniował tak niefortunnie, że czwarta bramka dla częstochowian została zapisana na jego konto jako samobójcze trafienie.

Lekarstwo? Jeszcze zniknie z apteki...

Trener Dawid Szwarga nie ukrywał satysfakcji z efektownego zwycięstwa, ale także z bardzo dobrego występu podopiecznych. Jak dotarł do ich głów? - Nie będę zdradzał, jak nazywa się to lekarstwo, bo zniknie z apteki - powiedział szkoleniowiec mistrza Polski. - Zostawię to dla siebie. Raków pokazał na co stać ten zespół, jaki jest potencjał w tej drużynie. Kluczem jest to, aby zachować konsekwencję i powtarzalność. Zrobiliśmy to, co powinniśmy zrobić w sytuacji, kiedy przegraliśmy. Wzięliśmy się do roboty i skupiliśmy się na pracy, a nie na niczym innym. Liga pokazuje, jak ważne jest podejście do meczu. Trzeba z siebie wykrzesać często coś więcej niż tylko ambicję i agresję - tłumaczył trener Szwarga.

