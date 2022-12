Tłumy na pogrzebie Mariusza Waltera. Zmarłego pożegnał m.in. Jan Urban

Mariusz Walter nie żyje

13 grudnia nasz kraj obiegła informacja o śmierci Mariusza Waltera. Dziennikarz, producent telewizyjny, były prezes TVN oraz współzałożyciel i współwłaściciel grupy ITI miał 85 lat. Jego pogrzeb rozpoczął się 21 grudnia o godzinie 11:00 w kościele św. Anny w Warszawskim Wilanowie, gdzie znajduje się grób rodzinny Walterów. Rodzina zmarłego zaapelowała o to, aby nie przynosić wieńców ani kwiatów. Zamiast tego poproszono o przekazywanie datków na Fundację TVN.

Pogrzeb Mariusza Waltera. Milioner stworzył medialnego giganta

Jan Urban na pogrzebie Mariusza Waltera

Choć uroczystości pogrzebowe mają charakter prywatny, dało się podczas nich dostrzec sporo znanych twarzy. Wśród nich był m.in. Jan Urban, którego z Walterem swego czasu łączyły dość bliskie relacje. W 2007 roku 60-letni obecnie szkoleniowiec trafił do Legii Warszawa i była to dla niego pierwsza poważna szansa w seniorskim futbolu. Otrzymał ją wówczas od Mariusza Waltera, który był jednym ze współwłaścicieli grupy ITI, trzymającej wówczas pieczę nad warszawskim klubem. Urban był szkoleniowcem „Wojskowych” przez blisko trzy lata, ale relacje pomiędzy oboma panami pozostały serdeczne. Obecność byłego szkoleniowca Legii zdaje się to potwierdzać.