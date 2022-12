To nim zachwycał się gwiazdor ekstraklasy. Ivi Lopez o spotkaniu ze słynnym asem futbolu

Wprawdzie Raków przegrał 2:4 z PSV Eindhoven, ale Ivi Lopez strzelił gola z rzutu karnego. Po zawodach podszedł do niego trener Ruud van Nistelrooy i pogratulował występu. Holender to jeden z ulubionych napastników gwiazdy lidera ekstraklasy. - Miałem okazję wiele razy podziwiać go z trybun Santiago Bernabeu, gdy grał w Realu Madryt - powiedział Ivi Lopez w rozmowie z "Super Expressem". - To był wyjątkowy napastnik. Mimo że moim ulubionym piłkarzem był Cristiano Ronaldo, to bardzo ceniłem także Holendra. Dla mnie to był wielki zaszczyt, gdy po naszym meczu w Holandii podszedł do mnie i mogłem z nim porozmawiać. To duże przeżycie. Zapytał mnie, od kiedy gram w Rakowie, jak się czuje i co osiągnąłem. Życzył mi, żebym sięgnął po tytuł - wyznał i dodał: - Bardzo chciałbym strzelać tak jak on kiedyś robił to w barwach Realu. Nie wyznaczam sobie zadania, że znowu mam zostać królem strzelców. Powtórzę: najważniejszy cel na ten rok to mistrzostwo dla Rakowa - stwierdził piłkarz lidera ekstraklasy.

Sonda Czy Ivi Lopez to największa gwiazda PKO Ekstraklasy w historii? Pewnie! Jest świetny Nie Nie mam zdania