To on jest nadzieją Legii na gole. Blaż Kramer na to liczy z mistrzem Bośni i Hercegowiny

Cztery gole w trzech występach

Słoweniec strzelił dwa gole dla Legii w eliminacjach Ligi Konferencji. Ostatnio ma dobrą serię, bo w trzech meczach strzelił cztery gole. Wszystko zaczęło się od wyjazdowego zwycięstwa 2:1 ze Zrinjskim Mostar, gdy w drugiej połowie pokonał bramkarza gospodarzy uderzeniem piłki głową. Wcześniej nie wykorzystał świetnego podania od Josue. Ale w kolejnych spotkaniach nie zawodził. Trafił ze Stalą Mielec, a także dwa razy z GKS-em Tychy w Pucharze Polski.

Zrinjski Mostar taki ma plan na Legię. Trener mistrza Bośni mówi o tym wprost

Najważniejsze, że wrócili na zwycięską ścieżkę

Napastnik Legii nie ukrywa, że jego ostatnie dokonania go cieszą. Liczy na to, że podobnie będzie w rewanżu z mistrzem Bośni i Hercegowiny. To dla warszawskiej drużyny ważny mecz, bo w przypadku wygranej może przybliżyć ekipy z Łazienkowskiej do awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji. - Bramki dla napastnika są bardzo ważne - powiedział Blaż Kramer podczas konferencji prasowej. - Jestem bardzo zadowolony z tego, że te trafienia pomogły nam odnieść dwa kolejne zwycięstwa. Najważniejsze jest to, że cała drużyna wygrała i wróciliśmy na zwycięską ścieżkę. Chcemy to kontynuować w kolejnych spotkaniach - dodał słoweński napastnik.

Kosta Runjaić o rewanżu z mistrzem Bośni. Trener Legii tak chce zagrać ze Zrinjskim Mostar

