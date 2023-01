Tomas Pekhart wróci do Legii? "Mamy swoje oczekiwania z tym transferem" [WIDEO]

Udowodnił, że jest wartościowym napastnikiem

Pekhart do Legii przyszedł wiosną 2020 roku. Spędził w stołecznym klubie 2,5 roku. W tym okresie dwa razy był mistrzem Polski, został królem strzelców w 2021 roku, zagrał w fazie grupowej Ligi Europy. Latem związał się z tureckim Gaziantep FK dla którego strzelił jednego gola. Teraz ponownie zobaczymy do w warszawskim zespole. Trener Kosta Runjaić przyznał, że Legia rozglądała się za nowym napastnikiem. - Doszliśmy do wniosku, że najlepszą opcją w tej chwili dla nas jest Tomas Pekhart - powiedział Runjaić na konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Tomas chce znowu grać dla Legii. To dla mnie bardzo ważne. Zależy mi na piłkarzach, którzy w 100 pocentach identyfikują się z Legią. Dodatkowo ten zawodnik świetnie zna drużynę, nie będzie musiał się integrować. Jako sztab bardzo dobrze znamy jego fizyczne umiejętności. Tomas udowodnił, że jest bardzo dobrym, wartościowym napastnikiem. Nie mamy takiego napastnika w kadrze. Mamy swoje oczekiwania związane z tym transferem. Tomas to jeden z najlepiej grających głową napastników, a może nawet najlepszy - komplementował gracza.

Nie wrzucą go na głęboką wodę

Szkoleniowiec Legii zaznaczył, że będzie stopniowo wprowadzał Czecha do zespołu. - W ostatnich latach Tomas Pekhart prezentował wysoką formę - przypomniał. - Znamy profil tego piłkarza i wszystkie statystyki. Nie wrzucimy go na głęboką wodę. Postaramy się zrobić to wszystko krok po kroku. Tomas może zwiększyć nasze możliwości i bardzo na to czekamy - stwierdził trener Runjaić, cytowany przez oficjalny portal Legii.