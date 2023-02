Trzech wspaniałych z ekstraklasy. Były kadrowicz nie ma wątpliwości, konkretna opinia o bramkarzach

Patryk Stępiński uspokaja po kapitalnej rundzie jesiennej Widzewa: „Naszym celem jest utrzymanie. Gdy to osiągniemy, pomyślimy co dalej”

Nie widać po nim stresu

Vladan Kovacević rozgrywa drugi sezon w Rakowie. Ubiegły sezon zakończył jako wicemistrz Polski, zdobywca Pucharu Polski oraz najlepszy bramkarz ekstraklasy. W tej edycji cały czas trzyma poziom. Może pochwalić się serią dziewięciu meczów z czystym kontem. - Kovacević to bez dwóch zdań numer 1 w naszej lidze - powiedział Arkadiusz Onyszko w rozmowie z naszym portalem. - Przy niesamowitych warunkach fizycznych jest niezwykle sprawny i szybki. Ma duże umiejętności, po nim nie widać żadnego stresu. Nie dziwię się, że mocniejsze kluby o niego pytały. Ważne, żeby występował w reprezentacji kraju. Po pierwsze: wzrasta jego wartość, a po drugie: kluby zawsze chętniej spoglądają na kadrowiczów. Po trzecie: dobrze, aby pokazywał się w pucharach - opowiadał.

Jeszcze rok powinien pograć w ekstraklasie, a potem...

Na liście byłego kadrowicza znalazł się także Kacper Tobiasz z Legii, który zrobił największy postęp w ostatnim półroczu. - Jeszcze rok powinien pograć w ekstraklasie, a potem niech wyjeżdża i podbija Europę - stwierdził. - W tym momencie w jego przypadku ważne jest ogranie, zdobycie doświadczenia. Dlatego niech trochę jeszcze połapie w Legii. Przecież ma za sobą dopiero jedną rundę w ekstraklasie. Dajmy mu się wykazać. Dobrze byłoby, że Legia awansowała do europejskich pucharów, bo miałby okazję się sprawdzić i na tym polu. To kompletny bramkarz. Rzuca się w oczy u niego bardzo dobra gra nogami, która jest doceniana za granicą. W tym elemencie jest w Polsce najlepszy - analizował walory młodego golkipera.

Wydaje się, że jest mocny psychicznie

W tym sezonie świetnie spisuje się także Henrich Ravas z Widzewa Łódź. Słowak, podobnie jak Vladan Kovacević, także w dziewięciu meczach jesienią nie dał się pokonać. - To bardzo solidny zawodnik, który ma niezłe warunki fizyczne - opisywał Słowaka. - Jest dobrze wyszkolony technicznie, świetnie radzi sobie w sytuacjach 1 na 1. Wydaje się, że Słowak jest mocny psychicznie. To ważna cecha na tej pozycji. Gdy grasz dziewięć meczów na zero, to towarzyszy ci duże napięcie, żeby tej bramki nie puścić. Szczególnie przy takiej passie, jaką miał jesienią - zaznaczył Onyszko na naszym portalu.

Sonda Kto zostanie mistrzem Polski 2022/23? Lech Poznań Raków Częstochowa Legia Warszawa Pogoń Szczecin Wisła Płock

PKO Bank Polski Ekstraklasa Raport 30.01 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Cyfrasport Kacper Tobiasz nie dał się pokonać w debiucie