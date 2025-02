Śląsk się przebudził, to będzie przełom? Piotr Samiec-Talar tak widzi walkę o utrzymanie, co za słowa! [WIDEO]

Kiedy tuż przed rozpoczęciem piłkarskiej wiosny katowiczanom udało się sfinalizować wypożyczenie Filipa Szymczaka z Lecha wydawało się, że szalenie szanowany przez trenera Rafała Góraka poznaniak od razu wskoczy do „jedenastki”. Tymczasem w wyjściowym składzie wciąż wychodzi na murawę ten, który efektownie zakończył rok miniony. Sebastian Bergier zdobywał gole w wieńczących jesień meczach z Lechią i Radomiakiem, a potem jeszcze błysnął w styczniowym halowym turnieju Spodek Super Cup, gdzie sięgnął po miano najlepszego strzelca.

W minioną sobotę wychowanek Śląska (zagrał w jego szeregach w ciągu 3,5 sezonu 31 meczów ekstraklasowych, nie strzelając żadnego gola!) trafił też do siatki Rakowa, przyczyniając się do sensacyjnej wygranej GieKSy pod Jasną Górą.

- Napastnik musi czasem zrobić coś niekonwencjonalnego, może nawet szalonego, żeby spijać śmietankę – uśmiechał się końcowym gwizdku, rozmawiając z dziennikarzami. Miał oczywiście na myśli swój „wariacki” strzał z niemal zerowego kąta w krótki róg częstochowskiej bramki, który zmieścił się między nogą golkipera a słupkiem.

- Pierwsza myśl była taka, by piłkę wycofywać do któregoś z partnerów. Ale tak jakby coś „przeskoczyło” mi w głowie w tym momencie i stwierdziłem: „A może się uda?”. Więc zamknąłem oczy i uderzyłem – przekomarzał się przed mikrofonami. - No dobra, tylko jedno przymknąłem… Teraz mam świadomość, że pewnie na 10 prób uda się jedna. I fajnie, że to była właśnie ona!

Będzie niespodzianka w Częstochowie?! 👀 Sebastian Bergier sprytnym strzałem z ostrego kąta daje prowadzenie @_GKSKatowice_ 💪📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/gMx0qG786i— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) February 8, 2025

- Mogę tylko zacierać ręce, widząc Sebastiana grającego na takim poziomie zaangażowania, a do tego zdobywając bramki! - raduje się Rafał Górak. W tych okolicznościach Szymczak – młodzieżowy reprezentant kraju - zwyczajnie musi być cierpliwy. - Choć nie wykluczam, że w którymś momencie zobaczymy ich razem na boisku – zapowiada trener GieKSy.

Jasna deklaracja piłkarza z Katowic, nie gryzł się w język

Na razie jednak kandydatem numer jeden do występu na „dziewiątce” jest w niedzielę oczywiście Bergier. On sam w krótkich żołnierskich słowach kreśli zadanie na derbową potyczkę. - Doceniamy, co mamy, czyli dwie wygrane z rzędu. A teraz… lecimy po hat-tricka – mówi snajper beniaminka z Bukowej.

Początek meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy GKS-em a Piastem Gliwice w niedzielę o 14.45 na stadionie przy Bukowej. Transmisja w Canal+ Sport 3.

Sebastian „Nazário” Bergier strzelił w tym sezonie @_Ekstraklasa_ już 5 bramek! 😎 Czekamy na kolejne trafienia katowickiego Il Fenomeno 🇧🇷😅 pic.twitter.com/rIHhLNWvtP— GKS Katowice (@_GKSKatowice_) February 13, 2025

