Widzew Łódź - Warta Poznań TV Transmisja NA ŻYWO Gdzie oglądać mecz Widzew - Warta STREAM ONLINE LIVE 4.03.2023 Widzew - Warta Transmisja ONLINE

Mecz Widzew Łódź - Warta Poznań w 23. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy zapowiada się bardzo ciekawie. Widzew przed dzisiejszym meczem zajmuje 5. miejsce w tabeli. Warta Poznań jest na 8. pozycji. Pierwszy w tym sezonie mecz Widzewa z Wartą zakończył się wyjazdowym zwycięstwem 1:0 łodzian, a bramkę strzelił wtedy Patryk Lipski.

Widzew Łódź w poprzedniej kolejce zremisował z Legią Warszawa 2:2, a bohaterem był Bartłomiej Pawłowski, który wyrównał po strzale z rzutu wolnego. Teraz widzewiacy wracają na własny stadion. Czy poradzą sobie z Wartą Poznań, zgarniają komplet punktów? - Warta w ostatnim czasie zrobiła znaczący postęp w grze w ataku pozycyjnym. To dobrze ułożony taktycznie zespół - mówi Janusz Niedźwiedź, trener Widzewa Łódź. - Jesteśmy świadomi ich mocnych stron i obserwujemy jej zawodników. W naszym składzie na pewno będzie jedna zmiana - nie zagra Jordi Sanchez, ale cały zespół bardzo intensywnie pracuje, więc tych roszad może być więcej. Widzimy także dobrą dyspozycję Kristoffera Normanna Hansena i on ostatnimi występami wysyła wyraźne sygnały, że jest gotowy do rywalizacji z kolegami - dodał trener Janusz Niedźwiedź.

Jednym z bohaterów Widzewa Łódź w mecz z Legią Warszawa był tydzień temu obrońca Mateusz Żyro, który zaliczył kilka świetnych interwencji w kluczowych momentach spotkania. Szczególnie ważne było zablokowanie strzału Bartosza Kapustki. Teraz Żyro skupia się już na meczu z Wartą Poznań. - Warta strzeliła tydzień temu dużo bramek, musimy zwrócić uwagę na ich mocne strony, choćby stałe fragmenty gry - powiedział obrońca Widzewa. - Ponadto, Adam Zrelak jest bardzo niewygodnym dla obrońcy napastnikiem. Dużo biega, walczy, trzeba będzie mieć go blisko. Będziemy musieli dobrze się asekurować i trzymać się blisko siebie. Nasze przygotowanie będzie na pewno na najwyższym poziomie, do zwycięstwa potrzeba koncentracji - dodał Mateusz Żyro.

Mecz Widzew Łódź - Warta Poznań w 23. kolejce PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę 4 marca 2023 r. Początek meczu Widzew - Warta o godzinie 15. Transmisja TV z meczu Widzew - Warta na antenie Canal+ Sport. Stream online z meczu Widzew - Warta na Canal+ ONLINE.