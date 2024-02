Wielki dramat przed Ruch - Legia. Nie żyje kibic, który jechał na mecz. Tragiczne informacje

Wielki hit w ekstraklasie, a legendarny piłkarz obu ekip pełen obaw. „Mam sporo wątpliwości, bo to inny klub niż wszystkie”

To miało być wielkie kibicowskie święto. Wróciła PKO BP Ekstraklasa, a ozdobą pierwszej kolejki zostało spotkanie Ruchu Chorzów z Legią Warszawa. Mecz zaplanowano na Stadionie Śląskim, co umożliwi pojawienie się dużej grupy fanów zarówno śląskiej, jak i stołecznej ekipy. Z Warszawy podróż zaplanowało aż 4,5 tysiąca kibiców, którzy wybrali się na wyjazd pociągami. Niestety, piłkarskie święto zostanie przyćmione przez dramat, do którego doszło w jednym z pociągów.

Ruch – Legia: Kibic zmarł w drodze na mecz. Tragiczne wieści

W ciągu dnia pojawiły się pierwsze, niepotwierdzone doniesienia dotyczące zatrzymania pociągu w okolicy Zawiercia i akcji reanimacyjnej jednego z kibiców. Brakowało jednak oficjalnego potwierdzenia tych wieści. Niestety, spełnił się najczarniejszy scenariusz.

Informacje o tragedii zostały potwierdzone przez Śląską Policję.

- Około godziny 15:30 w pociągu jadącym do Katowic doszło do nagłego zatrzymania krążenia jednego z kibiców udających się na mecz. 52-letni mieszkaniec Warszawy był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Wstępne ustalenia wskazują, że do jego śmierci nie przyczyniły się osoby trzecie, jednak dokładną przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Wszczęte postępowanie będzie miało na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia - powiedziała "Super Expressowi" rzecznik prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach komisarz Sabina Chyra-Gieres.

Kiedy mecz Ruch – Legia?

Mecz Ruch Chorzów – Legia Warszawa odbędzie się w piątek, 9 lutego o godzinie 20:30. Spotkanie zostało zorganizowane na Stadionie Śląskim w Chorzowie, który może pomieścić ponad 54 tysiące fanów futbolu.

Transmisja z meczu Ruch Chorzów – Legia Warszawa na Canal+ 4K Ultra, Canal+ Sport i Canal+ Sport 3.

