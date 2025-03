Wygrana w czwartek, wygrana w niedzielę. Jagiellonia gra o wszystko, złoty gol Skrzypczaka [WIDEO]

Można było się domyślać, że trener Adrian Siemieniec będzie rotował składem, grając co trzy dni, ale trudno było się spodziewać, że w składzie pojawi się Bartosz Mazurek. Dla 18-latka był to debiut w Ekstraklasie. Już w 8. min po dośrodkowaniu Kristoffera Hansena z rzutu wolnego, Mateusz Skrzypczak strzałem głową z ok. 8 metrów pokonał Rafała Gikiewicza. Mazurek dostał swoją szansę, ale tylko do przerwy, bo Siemieniec sięgnął po swojego asa – Jesusa Imaza.

Przeobrażenie Górnika po przerwie. Gole Podolskiego i Janzy pogrążyły Lechię [WIDEO]

Widzew ruszył do odrabiania strat, bo jego sytuacja w tabeli nie jest wcale bezpieczna. W 56. min dobrym strzałem popisał się Marek Hanousek, a dużo słabszą dobitką Sebastian Kerk, nie trafiając w bramkę. Gospodarzom udało się kilka razy zrobić kocioł w polu karnym rywali, ale brakowało dokładności i wykończenia, jak choćby w 69. min, gdy Lubomir Tupta strzelił tuż nad poprzeczką. Trener Patryk Czubak prowadzący zespół po zwolnieniu Daniela Myśliwca, sięgnął po Bartłomieja Pawłowskiego, dochodzącego do formy po kontuzji i długiej przerwie. Mieliśmy piękny strzał Jakuba Sypka i równie efektowną paradę Sławomira Abramowicza. W 82. min nastąpiło oblężenie bramki gości, zakończone strzałem Saida Hamulicia w słupek. W samej końcówce piłka trafiła jeszcze w poprzeczkę bramki „Jagi”, ale gospodarzom nie było dane trafić w tym meczu do siatki. Jagiellonia po wygranej 1:0 zajmuje trzecie miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do Lecha i jeden do Rakowa.

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 0:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Mateusz Skrzypczak (8-głową).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Marcel Krajewski, Noah Diliberto, Mateusz Żyro, Juljan Shehu. Jagiellonia Białystok: Dusan Stojinovic, Joao Moutinho, Jarosław Kubicki.

Sędzia: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 16 768.

Widzew Łódź: Rafał Gikiewicz - Marcel Krajewski, Mateusz Żyro, Polydefkis Volanakis, Peter Therkildsen - Noah Diliberto (57. Jakub Sypek), Marek Hanousek (69. Bartłomiej Pawłowski), Juljan Shehu, Jakub Łukowski (57. Said Hamulic) - Sebastian Kerk (57. Fran Alvarez), Lubomir Tupta (80. Fabio Nunes).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Tomas Silva, Mateusz Skrzypczak, Dusan Stojinovic, Joao Moutinho - Darko Churlinov (61. Miki Villar), Leon Flach, Taras Romanczuk (61. Jarosław Kubicki), Bartosz Mazurek (46. Jesus Imaz), Kristoffer Hansen (90+2. Oskar Pietuszewski) - Afimico Pululu (69. Lamine Diaby-Fadiga). (PAP)

Jaga szybko wychodzi na prowadzenie! Mateusz Skrzypczak strzałem głową otwiera wynik spotkania ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/CnR6OJl5ws— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 9, 2025