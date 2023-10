Występ gwiazdy Legii w meczu z Alkmaar zagrożony. Co ze zdrowiem kluczowego piłkarza?

Czesław Michniewcz znów w Ekstraklasie?! Słowa, które mogą wiele mówić. Zwrócono na to szczególną uwagę

Zachwyca od początku sezonu

Tym piłkarzem jest Tomas Pekhart, który w ostatnim meczu z Jagiellonią Białystok zagrał tylko w pierwszej połowie. W tym sezonie Czech zachwyca, bo jest wyjątkowo skuteczny. W 17 występach strzelił 10 goli. W ekstraklasie zdobył sześć bramek, a cztery w eliminacjach Ligi Konferencji. Czy zagra w meczu z AZ Alkmaar w fazie grupowej?

Odczuwa delikatny ból

- Tomas Pekhart jest gotowy na trening - powiedział trener Kosta Runjaić podczas konferencji prasowej, cytowany przez klubowe media. - Po nim będziemy wiedzieć, jaka jest jego sytuacja. Odczuwa delikatny ból, ale to twardy zawodnik. Nie wiem jeszcze czy jutro zagra w wyjściowym składzie czy zacznie na ławce, ale to dobry sygnał, że jest z nami. Pozostali zawodnicy są w dostępni do gry - przyznał szkoleniowiec warszawskiego klubu.

Ważny trening przed asem Legii

W Holandii przebywa wysłannik "Super Expressu - Przemysław Ofiara. - Stadion AZ Alkmaar powitał Legię - napisał dziennikarz naszej gazety w mediach społecznościowych. - Trenuje Tomas Pekhart, który narzeka na lekki uraz. Po treningu okaże się, będzie gotowy na jutrzejszy mecz - dodał.

Stadion AZ Alkmaar powitał Legię. Trenuje Tomas Pekhart, który narzeka na lekki uraz. Po treningu okaże się, będzie gotow na jutrzejszy mecz @SportSE_pl pic.twitter.com/DUgjrMHN9z— Przemysław Ofiara (@przemekofiara) October 4, 2023

