Legia walczy o punkty w Lidze Konferencji, a jej piłkarze o powołania do kadry. "Od ponad roku jestem w topowej formie"

Co go przekonało?

Zaczyna się nowe rozdanie

Slisz pojawił się na poprzednim zgrupowaniu kadry. Z Wyspami Owczymi był rezerwowym, a w spotkaniu z Albanią został odesłany na trybuny. Czy teraz to właśnie on będzie następcą Grzegorza Krychowiaka? - Od ponad roku jestem w topowej formie - powiedział nam niedawno Slisz. - Jest ona stabilna w każdym meczu. To dla mnie najważniejsze. Nie mnie decydować o powołaniach do kadry. Wiadomo, że zaczyna się nowe rozdanie. Jest nowy selekcjoner, który ma swoją wizję. Ja robię swoje w klubie. Mam nadzieję, że dostanę powołanie i wykorzystam szansę – podkreślił.

Wygrana z Aston Villą nic nie znaczy

Teraz formę Slisza sprawdzi AZ Alkmaar, który przegrał 3:4 ze Zrinjskim Mostar. W pierwszej połowie holenderski klub prowadził trzema golami, ale po przerwie roztrwonił tę przewagę. - Alkmaar to bardzo dobra drużyna – tak Slisz ocenił rywala. - To, że wygraliśmy z Aston Villą jeszcze nic nie znaczy, bo każdy mecz to inna historia. Nie można nas stawiać w roli faworyta z Holendrami. Choć na wyjazdach możemy grać jeszcze lepiej niż do tej pory - przekonywał.

Kun trzyma poziom

O powołanie do kadry walczą także Paweł Wszołek czy Patryk Kun, który udanie wprowadził się do Legii po transferze z Rakowa. - Wydaje się, że trzymam równy poziom - zaznaczył Kun. - Może we wcześniejszych meczach brakowało trochę liczb, ale skupiam się na swoich zadaniach. Nie zawsze znajduje to odzwierciedlenie w statystykach. Ale brak gola czy asysty nie musi oznaczać, że zagrałem słaby mecz - zwrócił uwagę.

Nowy selekcjoner szansą dla ligowców

Nowy nabytek Legii był powoływany do reprezentacji Polski, ale nie doczekał się debiutu. Czy trener Michał Probierz obdarzy go zaufaniem? - Nie myślę o kadrze, bo… nie ma na to czasu - odpowiedział wymijająco Kun. - Gramy co trzy-cztery dni, więc nie ma czasu na rozmyślania. Jest polski selekcjoner, który zna lepiej nasze realia, bo pracował w ekstraklasie. W ten sposób będzie większa szansa dla zawodników z polskiej ligi, aby znaleźć się w kadrze - stwierdził pomocnik Legii.

i Autor: Cyfra Sport Bartosz Slisz

