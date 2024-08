i Autor: cyfrasport Franciszek Smuda, Marek Koniarek

Marek Koniarek żegna Pana Trenera

Wzruszające słowa byłego podopiecznego po odejściu Franciszka Smudy. Wspomniał własną żałobę…

To był czas wielkiego Widzewa – tego, który dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, który potrafił przebić się do fazy grupowej Ligi Mistrzów, który potrafił sezon ligowy (34 mecze) zakończyć bez porażki. Wśród podopiecznych Franciszka Smudy – bo to wszystko łodzianie osiągnęli w drugiej połowie lat 90. za jego kadencji – nie brakowało reprezentantów Polski. Z ich cienia wyszedł jednak wówczas ten, który akurat w kadrze zaliczył tylko jedno spotkanie. Marek Koniarek właśnie u „Franza” miał swój wielki szczyt formy snajperskiej.