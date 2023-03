i Autor: Cyfrasport Kamil Wilczek i Damian Kądzior

23. kolejka ekstraklasy

Zaczął Dziczek, poprawił Wilczek – obróbka Stali metodami piastowskimi

To już siódmy z rzędu mecz ligowy mielczan bez wygranej, trzecia z rzędu porażka. Na razie wciąż jeszcze plasują się w środku tabeli, ale porażka z gliwiczanami, do niedawna sytuowanymi „pod kreską”, to głośny dzwonek alarmowy dla teamu Adama Majewskiego.