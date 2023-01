Zagłębie Lubin sięga po nowego bramkarza. Ma za sobą występy w reprezentacji [NASZ NEWS]

Zagłębie po przyjściu trenera Waldemara Fornalika dokonuje roszad w składzie. Do zespołu dołączył Mateusz Grzybek. Pozycja bramkarza nie zadowalała szefów Zagłębia. W rundzie jesiennej najczęściej bronił Kacper Bieszczad, a jego zmienikiem był 36-letni Jasmin Burić. Zagłębie finalizuje pozyskanie piłkarza na tę pozycję. Nowym bramkarzem "Miedziowych" zostanie 2-krotny reprezentant Grecji Sokratis Dioudis. Od 2017 roku był piłkarzem Panathinaikosu, ale ostatnio przegrywał rywalizację z Rosjaninem Jurim Łodyginem i Włochem Alberto Brignolim. Grekowi kontrakt kończy się czerwcu tego roku, ale według naszych informacji już teraz przejdzie do Zagłębia. Według naszego greckiego źródła, Diouodis uzgodnił już wszystkie warunki z Zagłębiem i może nawet jutro zjawić się w Lubienie na testach medycznych. Niespełna 30-letni bramkarz ma za sobą przygodę poza Grecją ale nieudaną. W 2014 roku z Arisu Saloniki trafił do belgijskiego FC Brugge, ale nie zdołał w nim zadebiutować. Z belgijskiego klubu był wypożyczany do Panionisu i Arisu, skąd w końcu trafił do Panathinaikosu. W zespole "Koniczynek" rozegrał łącznie 152 mecze w lidze i europejskich pucharach. W 2020 roku zadebiutował w reprezentacji Grecji w meczu towarzyskim z Austrią. A na koncie ma łącznie dwa występy. Wcześniej grał w juniorskich i młodzieżowych kadrach swojego kraju.

