Zaskakują w lidze i jeszcze się wzmacniają. Piłkarz z doświadczeniem w Europie zagra w Stali Mielec

Na inaugurację Stal pokonała u siebie Puszczę, a w ostatniej kolejce niespodziewanie wygrała we Wrocławiu ze Śląskiem 1:0, po golu swojego asa Ilii Szkurina. Wygląda na to, że białoruski napastnik, który ma na koncie już 10 goli, będzie miał pomoc w zdobywaniu kolejnych bramek. Stal poinformowała o pozyskaniu Rumuna, Iona Gheorghe. Został on wypożyczony do Stali z klubu Sepsi OSK do końca sezonu z opcją wykupu. Jest ofensywnym środkowym pomocnikiem, ale może grać również na obu skrzydłach.

W tym sezonie rozegrał 21 meczów w rumuńskiej ekstraklasie zdobywając 1. gola i zaliczając asystę. Występował również w Lidze Konferencji, w której jego zespół dotarł do 4. rundy kwalifikacji. Sepsi OK to zdobywca pucharu Rumuni w ostatnich dwóch latach, a ubiegły sezon drużyna zakończyła na 6. miejscu w lidze. Wcześniej Stal pozyskała w zimowym oknie transferowym na zasadzie wypożyczenia, Maksymiliana Pingota z Lecha i Igora Strzałka z Legii. Gheorghe może zadebiutować w ekstraklasie już w najbliższą sobotę, gdy drużyna Kamila Kieresia podejmie mistrzów Polski, Raków Częstochowa.

