Złota główka Gorgona. Osłabiona Pogoń znalazła dziurę w Stali [WIDEO]

Pierwsze 15 minut było tak senne, jakby piłkarze Pogoni czekali na doping kibiców. Dopiero od tej minuty kibice Portowców zaczynają doping w proteście przeciw złemu zarządzaniu klubem. Jednym z zarzutów był brak transferów latem i dzisiaj przyniosło to „efekt” . Z powodu kontuzji zabrakło dzisiaj Mariusza Malca, Efhymisa Koulourisa, a dosłownie w ostatniej chwili wypadł Kamil Grosicki z powodu urazu. Ławka Pogoni zrobiła się wyjątkowo krótka.

Mimo wszystko to gospodarze powinni prowadzić po I połowie, ale po znakomitym zgraniu piłki głową przez Patryka Paryzka z 6 metrów, do bramki nie trafił Patryk Paryzek. W drugiej połowie Portowcy pozbawieni Koulourisa i Grosickiego szukali szans w strzałach z dystansu. Wahan Biczachczjan dwukrotnie sprawdził Mateusza Kochalskiego, ale ten szczególnie w 67. min potwierdził, że utrzymuje formę z poprzedniego sezonu. Jednak gra Pogoni do końca przyniosła efekt. W 84. min wprowadzony chwilę wcześniej Joao Gamboa dośrodkował, a obrońcy Stali jeden jedyny raz przysnęli w polu karnym. Wykorzystał to Aleksander Gorgon, który precyzyjnym strzałem głową pokonał Kikolskiego.

Pogoń Szczecin - Stal Mielec 1:0 (0:0)

Bramki: 1:0 Alexander Gorgon (84-głową).

Żółta kartka - Pogoń Szczecin: Fredrik Ulvestad. Stal Mielec: Matthew Guillaumier, Fryderyk Gerbowski, Krzysztof Wołkowicz, Ilja Szkurin.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów 17 169.

Pogoń Szczecin: Valentin Cojocaru - Linus Wahlqvist (82. Jakub Lis), Leo Borges, Benedikt Zech, Leonardo Koutris - Wahan Biczachczjan (88. Wojciech Lisowski), Fredrik Ulvestad, Rafał Kurzawa Kurzawa (82. Joao Gamboa), Alexander Gorgon, Kacper Łukasiak (83. Olaf Korczakowski) - Patryk Paryzek (65. Adrian Przyborek).

Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Alvis Jaunzems (90. Robert Dadok), Bert Esselink, Mateusz Matras - Piotr Wlazło (90. Ravve Assayag), Krzysztof Wołkowicz, Maciej Domański (88. Adrian Bukowski), Matthew Guillaumier, Fryderyk Gerbowski (71. Dawid Tkacz), Koki Hinokio - Ilja Szkurin. (PAP)