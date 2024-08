Jagiellonia - Ajax relacja na żywo. Mecz Jagiellonii dzisiaj 22.08.2024 wynik live online

Jagiellonia Białystok otrzymała dość bolesną lekcję w Norwegii. W rewanżowym spotkaniu z Bodo/Glimt mistrzowie Polski przegrali dość wyraźnie, choć zaczęło się dobrze, bo w pierwszych minutach bramkę zdobył Jesus Imaz. Kolejne fragmenty meczu należały jednak do gospodarzy, którzy wygrali ostatecznie 4:1 i pewnie awansowali do IV rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Jagiellonii pozostała walka w Lidze Europy. Zespół Adriana Siemieńca ma przed sobą niebywale trudne zadanie. Ich rywalem jest bowiem Ajax Amsterdam. Klub ze stolicy Holandii ma bardzo bogatą przeszłość w europejskich pucharach i jest zdecydowanym faworytem do awansu do fazy ligowej Ligi Europy. - Jest to bardzo jakościowa, klasowa drużyna. Chciałbym, żebyśmy przede wszystkim nie postawili się od początku tego dwumeczu w roli ofiary. Zdaję sobie sprawę z tego, że faworytem nie jesteśmy. Nie mówię tego, żeby zrzucać presję na Ajax. Biorąc pod uwagę piłkarzy znajdujących się w tej kadrze, doświadczenie ludzi tam pracujących czy wielkość klubu presja jest dla nich chlebem powszednim. Tam nikt nie przestraszy się tego, że trener Jagiellonii powiedział, że Ajax jest faworytem. Chodzi mi o to, że nie chciałbym, żebyśmy wyszli z nastawienie, że tego nie da się zrobić. Piłka nie takie rzeczy widziała - powiedział szkoleniowiec Jagiellonii na konferencji prasowej przed meczem z Ajaxem.

Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam 0:0 (0:0)

Na żywo Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam Witamy w relacji na żywo z meczu Jagiellonia Białystok - Ajax Amsterdam. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 20:45. Bądźcie z nami!

