25-letnia pogromczyni polskiej gwiazdy lubi rozbierane sesje i... piłkę nożną. Zdradziła, na kogo ma chrapkę. Gorące wyznanie przed Ligą Mistrzów

W kwietniu o gali Kingpyn Boxing w Londynie było w Polsce bardzo głośno. W wielkim zagranicznym freak-fightowym wydarzeniu bokserskim udział wzięło dwoje Polaków - znany z FAME MMA "Filipek" i znana z programu "Love Island" Aleksandra Daniel. Oboje musieli uznać wyższość swoich rywali, ale zwłaszcza "Ms. Danielka" pokazała się z dobrej strony i zdaniem wielu została skrzywdzona werdyktem sędziów. Faktem jest jednak, że to Elle Brooke cieszyła się ze zwycięstwa i awansowała do kolejnego etapu turnieju. Brytyjka zyskała popularność dzięki działalności w branży dla dorosłych. Blondwłosa seksbomba grała w filmach dla ludzi powyżej 18. roku życia, a także sprzedaje swoje nagie zdjęcia na popularnym portalu OnlyFans. W związku z tym zarabia prawdziwą fortunę, a jej profil na Instagramie obserwuje już ponad 700 tysięcy użytkowników. Boks nie jest jednak jej jedyną sportową pasją. Brooke jest wielką fanką piłki nożnej i Manchesteru City!

Pogromczyni polskiej gwiazdy lubi rozbierane sesje i... Ma chrapkę na gwiazdy Manchesteru City

Na profilu 25-latki można odnaleźć wiele wpisów wspierających "The Citizens". Brooke chętnie pozuje też w koszulce klubu i już w opisie konta używa wymownego skrótu "MCFC" [Manchester City Football Club - red.] opatrzonego sercem. W środę wieczorem (17 maja) jej ukochana drużyna powalczy z Realem Madryt o upragniony finał Ligi Mistrzów, a influencerka z pewnością będzie to mocno przeżywać. W Hiszpanii zrobiło się o niej głośno ze względu na mocne wyznanie. Gwiazda branży dla dorosłych jest zafascynowana urodą Pepa Guardioli!

- Łysy Pep jest naprawdę przystojny! Pasuje mu to. Wygląda teraz oszałamiająco, dużo lepiej niż kiedy miał włosy - powiedziała Brooke w rozmowie z "Betting Sites". - Jest jak hiszpański król! Może zazdrości Jurgenowi Kloppowi zębów, ale w każdej chwili może po prostu za nie zapłacić - dodała. Co ciekawe, podobają jej się także brytyjscy piłkarze. Czterech z nich - Jack Grealish, Phil Foden, John Stones i Kyle Walker - to gwiazdy Manchesteru City. Zestawienie przystojniaków uzupełnił rodzynek z Chelsea - Mason Mount. Real w ćwierćfinale tegorocznej LM wyeliminował właśnie Chelsea, a już w środę stanie przed szansą na ogranie City. Dla Brooke byłby to prawdziwy cios. Jej najgorętsze zdjęcia znajdziesz w poniższej galerii: