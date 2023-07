i Autor: cyfrasport Giannis Papanikolaou

Kwalifikacje Ligi Mistrzów

A to pech! Raków przeciwko mistrzowi Estonii bez jednego z kluczowych piłkarzy

We wtorkowy wieczór mistrz Polski zaczyna boje w eliminacjach Champions League. By się dostać do wymarzonej fazy grupowej, częstochowianie pokonać muszą cztery przeszkody. Tą pierwszą jest najlepszy zespół estoński, Flora Tallinn.