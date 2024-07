Adrian Siemieniec tak wyobraża sobie start w Lidze Mistrzów. Trener Jagiellonii chce powalczyć o kolejne marzenia

To duża sprawa, że grają o Ligę Mistrzów

Wprawdzie mistrz Litwy zajmuje w lidze ostatnie miejsce i przegrał w niej trzy mecze z rzędu, to jednak w europejskich pucharach postarał się o niespodziankę. W poprzedniej rundzie okazał się lepszy od HJK Helsinki. - Biorąc pod uwagę, gdzie byliśmy jeszcze niedawno, a co się wydarzy, jest to dla nas na pewno duża sprawa, że rozpoczynamy rywalizację o Ligę Mistrzów - powiedział trener Adrian Siemieniec podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Czasami muszę to sobie powtórzyć w głowie, żeby faktycznie sobie uświadomić, co się stało w ubiegłym sezonie, bo dzisiaj jest tego konsekwencja, bardzo miła - tłumaczył.

Nie będzie łatwej przeprawy

Dla Jagiellonii to ważny dwumecz, bo w przypadku wyeliminowania Litwinów zapewni sobie grę w fazie grupowej Ligi Konferencji. - Cieszymy się z miejsca, w którym jesteśmy i doceniamy ten moment - wyznał trener Siemieniec, cytowany przez PAP. - Będziemy chcieli zrobić wszystko, aby zaprezentować się z jak najlepszej strony i powalczyć o kolejne marzenia. Jeżeli chcemy grać w fazie grupowej jakichkolwiek rozgrywek europejskich, to nie można oczekiwać, że kolejne kroki będą łatwą przeprawą - przyznał trener białostockiej drużyny.

