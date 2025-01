- Ja jestem też tym, żeby Polak grał – podkreśla Tomaszewski. - Jestem patriotą. Ale umówmy się, Wojtek Szczęsny został ściągnięty z emerytury na wypadek, gdyby coś się stało z Peną. A nie po to, żeby z nim rywalizować. Jeśli chodzi o tę sytuację z Balde, to ja pomijam już fakt, że między Szczęsnym a obrońcami nie ma zgrania. Zawodnik Barcelony był przy piłce, było cicho, no i co, nagle krzyku Szczęsnego nie słyszał? Szczęsny nie wybił tej piłki i hiszpańska prasa się z tego śmieje – dodaje.