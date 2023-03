Bayern - PSG transmisja na żywo TV Liga Mistrzów: Bayern Monachium - PSG gdzie oglądać stream live online na którym kanale rewanż Bayern - PSG 8.03.2023 transmisja live na żywo

Tuż przed rewanżowym meczem Bayern Monachium - PSG w 1/8 finału Ligi Mistrzów ekipa z Francji nie jest w najlepszej sytuacji. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się na Parc des Princes to niemiecki klub okazał się lepszy, wygrywając skromnie 1:0. Paris Saint-Germain musi więc gonić wynik, o co może nie był zbyt łatwo. Francuzi są bowiem zmuszeni do grania bez jednej ze swojej największych gwiazd, bowiem kontuzja Neymara wykluczyła go z gry do końca obecnego sezonu. Zalicza Bawarczyków przed rewanżem Bayern - PSG nie jest jednak zbyt duża, dzięki czemu "Paryżanie" szybko mogą odrobić straty z pierwszego meczu, na co z pewnością liczą fani szykujący się na zacięty bój od pierwszego, do ostatniej minuty spotkania na Allianz Arenie w Monachium.

Rewanżowe spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów Bayern Monachium - PSG zaplanowane jest na środę 8 marca i rozpocznie się o godzinie 21:00. TRANSMISJA NA ŻYWO z meczu Bayern - PSG prowadzona będzie przez stacje Polsat Sport Premium 1 oraz TVP 1. Kibice będą mogli również śledzić losy meczu Bayern - PSG w internecie, poprzez stream live online za pośrednictwem platformy "Polsat Box Go" po wykupieniu odpowiedniego pakietu oraz na stronie "TVP Sport". Ponadto, RELACJA NA ŻYWO ze spotkania Bayern Monachium - PSG prowadzona będzie na portalu sport.se.pl. Zapraszamy!