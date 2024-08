Cristiano Ronaldo skrywał tajemnicę o tatuażach. Teraz wreszcie kibice poznali prawdę

To robi wrażenie!

Cristiano Ronaldo to postać w zasadzie legendarna. Nie jest przypadkiem to, że Portugalczyk już za życia doczekał się stawianych na jego cześć pomników w ojczyźnie. Ronaldo, mimo upływających lat, wciąż cieszy się popularnością na całym globie. Fani regularnie sprawdzają profile CR7 w mediach społecznościowych w poszukiwaniu nowych fotek. Żeńska część publiki z pewnością z radością reaguje na fotki przystojnego piłkarza związane z reklamą jego marki bieliźnianej. Jednak na żadnych z tego typu zdjęć nie widać... tatuaży. Jest to dość zaskakujące w świecie dzisiejszego futbolu, ponieważ popularni piłkarze niekiedy wręcz wyglądają jak płótno dla prawdziwych historii. Czy więc Ronaldo nie ma ani jednego tatuażu?

Ronaldo zdradził prawdę o tatuażach

Sekret związany z ewentualnym ozdabianiem swojego ciała Cristiano Ronaldo zdradził w rozmowie z COPE. Okazuje się, że faktycznie na ciele portugalskiej gwiazdy futbolu nie ma ani jednego tatuażu. Jak to możliwe? Wcale nie chodzi o to, że CR7 jest przeciwnikiem tego rodzaju pamiątek. Powód jest bardziej szczytny. Ronaldo jest honorowym dawcą krwi, a ewentualne wykonanie tatuażu wykluczyłoby go z możliwości niesienia pomocy innym w ten sposób nawet na cztery miesiące.

Czy Cristiano Ronaldo zrobi sobie kiedyś tatuaż?

Cristiano Ronaldo nie tylko teraz nie ma żadnego tatuażu. We wspomnianym wywiadzie piłkarz stwierdził, że w przyszłości również nie planuje takiego zabiegu na swoim ciele. Ciekawy jest też powód, dla którego po raz pierwszy CR7 oddał krew. Chodziło o chorobę członka rodziny kolegi z zespołu. - Powiedział nam o problemie ze swoim synem, a my, piłkarze, pokazaliśmy wielką jedność, aby im pomóc, ponieważ wiedzieliśmy, że to bardzo skomplikowana sytuacja - wyjaśnił w rozmowie z dziennikarzami gwiazdor. Później nieco umniejszał swoje zasługi, mówiąc, że tego rodzaju działanie nie jest niczym wyjątkowym.