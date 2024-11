Crvena zvezda - FC Barcelona Transmisja TV STREAM ONLINE. Gdzie obejrzeć mecz Ligi Mistrzów

Crvena zvezda - FC Barcelona. Robert Lewandowski znów błyśnie w Lidze Mistrzów?

Trzy bramki po trzech meczach fazy ligowej Ligi Mistrzów - to statystyki, którymi przed spotkaniem z Crveną zvezdą może pochwalić się Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski. "Lewy" przyczynił się m.in. do wysokiej wygranej Barcelony nad Bayernem Monachium 4:0, strzelając jedną z bramek i kibice "Blaurany" liczą, że również i dziś, na trudnym terenie uda mu się wpisać na listę strzelców. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu polscy kibice Barcelony mogli mieć nadzieję, że na murawie pojawi się wreszcie także Wojciech Szczęsny, jednak słowa trenera Hansiego Flicka skutecznie ugasiły ten zapał. Wszystko wskazuje bowiem na to, że między słupkami znów pojawi się Iniaki Pena.

- Sądzę, że kiedy będziemy go potrzebować, to będzie gotowy do gry. Naszym celem było mieć na tej pozycji jednego zawodnika z tak dużym doświadczeniem, który da nam poczucie stabilności i pomoże młodszym kolegom, a on swoją pracę wykonuje dobrze - odpowiedział trener Flick nieco wymijająco na pytanie o debiut Szczęsnego w spotkaniu z Crveną zvezda.

Gdzie oglądać mecz Crvena zvezda - FC Barcelona

Spotkanie 4. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów pomiędzy Crveną zvezdą i FC Barceloną zaplanowano na środę 6 listopada i rozpocznie się ono o godzinie 21:00. Transmisja na żywo prowadzona będzie na kanale "Canal+ Extra 1". Ponadto, kibice będą mogli śledzić losy spotkania Ligi Mistrzów poprzez stream live online, na platformie "canal+online", po wykupieniu odpowiedniego pakietu. Relacja na żywo z meczu Crvena zvezda - FC Barcelona prowadzona będzie także na portalu sport.se.pl! Zapraszamy!