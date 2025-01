FC Barcelona – Atalanta Bergamo TRANSMISJA TV i STREAM ONLINE. Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów Barcelona – Atalanta dzisiaj 29.01.2025?

Barcelona – Atalanta: Transmisja tv i stream online

Barcelona szykuje się do ostatniego spotkania w rundzie ligowej Champions League. „Duma Katalonii” jest pewna utrzymania się w czołowej ósemce i awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Atalanta zebrała do tej pory 14 punktów i zajmuje siódme miejsce. Wygrana pozwoli im utrzymać miejsce w TOP8 i zapewnić sobie awans bezpośrednio do lepszej rundy Champions League.

Mimo pewnego miejsca, FC Barcelona ma podejść poważnie do tego spotkania. Wszystkie największe portale hiszpańskie są przekonane, że na boisku pojawią się zarówno Wojciech Szczęsny, jak i Robert Lewandowski.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Atalanta:

Mundo Deportivo: Szczęsny – Kounde, Araujo, Cubarsi, Balde – Casado, Pedri – Yamal, Gavi, Raphinha – Lewandowski

Sport: Szczęsny – Kounde, Araujo, Garcia, Martin – de Jong, Pedri – Yamal, Gavi, Raphinha – Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Ligi Mistrzów Barcelona – Atalanta?

Mecz FC Barcelona – Atalanta Bergamo odbędzie się w środę, 29 stycznia. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 21:00. Transmisja na kanale Canal+ Extra 2. Stream online dostępny będzie na Canal+ Online.

Relację na żywo z meczu Barcelona – Atalanta przeprowadzimy na Sport.se.pl. Zapraszamy!