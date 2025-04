FC Barcelona - Borussia Dortmund typy i kursy (09.04.2025) | Duma Katalonii w drodze po trofeum

Nie do wiary, co wyprawia w Arsenalu Jakub Kiwior! Jak Szczęsny w Barcelonie

Barcelona - Borussia Dortmund typy: oferty bukmacherskie na ten mecz

FC Barcelona w środę rozegra domowy mecz z Borussią Dortmund w ramach ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Będzie to pierwsze starcie między tymi zespołami, zaś do rewanżu dojdzie tydzień później na Signal Iduna Park. Blaugrana na drodze do ćwierćfinału ograła jedynie Benficę, gdyż po fazie ligowej bezpośrednio awansowała do 1/8 finału.

Borussia Dortmund ma natomiast za sobą dwa dwumecze - przeciwko Sportingowi oraz Lille. Eksperci w roli wyraźnego faworyta ćwierćfinałowej rywalizacji stawiają Dumę Katalonii.

Promocja Superbet na mecz FC Barcelona - Borussia Dortmund. Bonus 400 zł za prowadzenie Katalończyków!

Na mecz FC Barcelona z Borussią Dortmund ciekawą promocję dla nowych użytkowników przygotował Superbet. Bukmacher oferuje bonus w wysokości 400 zł za typ prowadzenie Katalończyków w dowolnym momencie tego meczu.

Co zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Zarejestruj konto w Superbet klikając na powyższy baner W trakcie rejestracji użyj kodu promocyjnego PROMOVIP Zatwierdź wszystkie zgody marketingowe. Dokonaj pierwszego depozytu w historii konta na kwotę minimum 50 zł. Obstaw pierwszy kupon SOLO na prowadzenie FC Barcelona w meczu z Borussią Dortmund Kwota kuponu powinna wynieść dokładnie 2 zł. Jeżeli Twój typ okaże się trafiony, otrzymasz 400 zł w bonusie! Bonus zostanie przyznany do 72h po zakończeniu promocji.

Przed skorzystaniem z akcji promocyjnej zapoznaj się z jej regulaminem, dostępnym na stronie bukmachera.

Barcelona - Borussia Dortmund: kto faworytem? Typy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że Barcelona powinna bez większych problemów ograć przed własną publicznością rywala z Niemiec. Kurs na jej zwycięstwo wynosi zaledwie 1.40. W przypadku ewentualnej wygranej Borussii Dortmund jest to aż 7.40. W teorii Blaugrana faktycznie powinna to spotkanie wygrać, ale stawianie na nią po niskim kursie nie jest bardzo atrakcyjnym wyborem. Ekipa Hansiego Flicka gra ostatnio z bardzo dużą częstotliwością, zaś Borussia Dortmund podejdzie do tego meczu znacznie bardziej wypoczęta.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 07/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

Gol Roberta Lewandowskiego w ofercie bukmacherów

Robert Lewandowski wciąż jest oczywiście najlepszym strzelcem Barcelony we wszystkich rozgrywkach. W Lidze Mistrzów wyprzedził go Raphinha, który strzelił 11 bramek. Wydaje się jednak, że Polak wrócił do wysokiej dyspozycji strzeleckiej i jest najgroźniejszym graczem Blaugrany w polu karnym rywala. Kurs na jego gola w meczu z Borussią Dortmund wynosi 1.77. To atrakcyjna stawka, biorąc pod uwagę jego formę w ostatnich tygodniach.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 07/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

FC Barcelona - Borussia Dortmund: poniżej 3,5 gola po dobrym kursie

Mecze z udziałem Barcelony są gwarancją wielkich emocji. To oczywiście najskuteczniejszy zespół w Europie, ale nie w każdym spotkaniu miażdży rywala dużą liczbą goli. W ostatnim czasie zdaje się grać nieco bardziej zachowawczo, a na wyróżnienie zasługuje świetne statystyki w defensywie.

Pierwsze starcie w ćwierćfinale Ligi Mistrzów posłuży obu zespołom, aby zrobić rozpoznanie i poznać słabe strony przeciwnika, zatem nikt od pierwszych minut nie powinien się rzucić do ataku. Kurs na poniżej 3,5 gola wynosi 1.76.

Przytoczone kursy pochodzą z dnia 07/04/2025.r.; oferta może ulec zmianie.

FC Barcelona - Borussia Dortmund: statystyki dla typera

FC Barcelona po raz ostatni przegrała jeszcze w grudniu 2024 roku, kiedy to mierzyła się w lidze z Atletico Madryt. Odkąd do bramki wskoczył Wojciech Szczęsny, ta pozostaje niepokonana.

Borussia Dortmund ma w tym sezonie wielkie problemy z ustabilizowaniem formy. Wygrała zaledwie pięć z ostatnich dziesięciu rozegranych spotkań. Lepiej radzi sobie w rozgrywkach Ligi Mistrzów niż na krajowym podwórku.

Blaugrana znacząco poprawiła grę w defensywie, co będzie problemem dla środowego rywala. Pięć razy w ostatnich dziesięciu meczach zachowała czyste konto, tracąc w tym czasie łącznie dziewięć goli.

Ostatnie 5 meczów FC Barcelona:

05.04.2025: FC Barcelona - Real Betis 1:1(La Liga)

02.04.2025: Atletico Madryt - FC Barcelona 0:1 (Puchar Króla)

30.03.2025: FC Barcelona - Girona 1:3 (La Liga)

27.03.2025: FC Barcelona - Osasuna Pampeluna 3:0 (LaLiga)

16.03.2025: Atletico Madryt - FC Barcelona 2:4 (La Liga)

Ostatnie 5 meczów Borussii Dortmund:

05.04.2025: SC Freiburg - Borussia Dortmund 1:4 (Bunesliga)

30.03.2025: Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 3:1 (Bundesliga)

15.03.2025: RB Lipsk - Borussia Dortmund 2:0 (Bundesliga)

12.03.2025: OSC Lille - Borussia Dortmund 1:2 (Liga Mistrzów)

08.03.2025: Borussia Dortmund - FC Augsburg 0:1 (Bundesliga)

Materiał powstał we współpracy z Better Collective Polska. Zakłady bukmacherskie są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich (18+) i wiążą się z ryzykiem. Operatorzy na stronie posiadają licencję Ministerstwa Finansów. Gra u firm bez licencji jest nielegalna. Graj odpowiedzialnie.