Grzegorz Krychowiak starł się z Cristiano Ronaldo, ale nie zdołał go powstrzymać. Portugalczyk błysnął w Arabii Saudyjskiej

Grzegorz Krychowiak występuje w Al-Shabab od początku sezonu, ale dopiero zimą do saudyjskiej ligi trafił Cristiano Ronaldo. Już przed poprzednimi derbami Rijadu sporo mówiło się o ich ewentualnym starciu, ale w połowie stycznia "CR7" jedynie obserwował nowych kolegów z trybun. Tamten mecz zakończył się wynikiem 0:0 i na pojedynek Polaka z Portugalczykiem było trzeba poczekać aż do końca maja. We wtorkowy wieczór mecz Al-Nassr z Al-Shabab zdecydowanie nie zawiódł! Gospodarze wciąż mają nadzieję na dogonienie prowadzącego w lidze Al-Ittihad, ale po 40 minutach przegrywali 2:0! Drużyna Krychowiaka prowadziła po dublecie Cristiana Guanki, jednak nie zdołała dowieźć tej przewagi choćby do przerwy. Jeszcze w 44. minucie Anderson Talisca strzelił kontaktowego gola i poprawił nastroje w Al-Nassr przed zejściem do szatni. Po przerwie losy spotkania się odwróciły.

Krychowiak starł się z Ronaldo, ale nie zdołał go powstrzymać. Al-Nassr lepsze od Al-Shabab

Kilka minut po wznowieniu drugiej połowy Abdulrahman Ghareeb doprowadził do wyrównania, a fani mogli przecierać oczy ze zdumienia. Na boisku w Rijadzie przebywał przecież Cristiano Ronaldo, a nie miał żadnego udziału przy którymkolwiek z czterech goli. Pojawiły się nawet pierwsze docinki polskich kibiców w jego stronę, ale pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki szybko zamknął usta krytykom. W 59. minucie Ronaldo przeprowadził świetną akcję zakończoną strzałem zza linii pola karnego i pięknym uderzeniem wyprowadził Al-Nassr na prowadzenie. Jak się później okazało, był to gol na wagę zwycięstwa i podtrzymania szans na mistrzostwo!

Dzięki wygranej 3:2 drużyna "CR7" wciąż jest w grze o zwycięstwo w lidze. Na dwie kolejki przed końcem sezonu traci do Al-Ittihad 3 punkty. Z kolei Al-Shabab pomimo trzeciej porażki z rzędu nadal jest na trzecim miejscu, ale nie ma już szans na poprawę swojej pozycji i ma tyle samo punktów, co czwarte Al-Hilal - 53. Krychowiak nie będzie dobrze wspominał potyczki z Ronaldo. Jego zespół przegrał, mimo że prowadził 2:0, a sam reprezentant Polski rozegrał pełne 90 minut i zapisał się żółtą kartką w doliczonym czasie gry. Czy występ ten przekonał Fernando Santosa, by powołać 33-latka na najbliższe zgrupowanie? Trudno powiedzieć.