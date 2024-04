Hiszpanie przejechali się po Robercie Lewandowskim. Nie mieli litości po odpadnięciu Barcelony z Ligi Mistrzów

W 12. minucie rewanżowego starcia Barcelony z PSG nic nie zapowiadało tak paskudnego zakończenia. Raphinha strzelił gola, który dał Barcelonie prowadzenie 4:2 w dwumeczu, jednak po chwili wszystko się zmieniło. Najpierw Robert Lewandowski zmarnował dogodną sytuację na 2:0, a następnie Ronald Araujo obejrzał w 29. minucie czerwoną kartkę. Te dwa zdarzenia okazały się początkiem końca Barcelony, która w osłabieniu straciła aż cztery gole i odpadła z Ligi Mistrzów. Nie pomógł zryw w drugiej połowie, kiedy "Lewy" również mógł zachować się lepiej. Zwłaszcza pod koniec meczu, gdy zamiast podawać, oddał zablokowany strzał. Nic dziwnego, że Hiszpanie byli rozczarowani występem polskiego napastnika.

KOMPROMITACJA Barcelony! Nokaut po szalonym rewanżu i bezzębny Lewandowski. PSG w półfinale Ligi Mistrzów

Hiszpanie przejechali się po Lewandowskim po odpadnięciu z Ligi Mistrzów

"Zmarnował wspaniałą okazję do zdobycia gola na 2:0, i choć próbował zachowywać się jak gwiazda, nie udało mu się to" - podsumowano Lewandowskiego w "Mundo Deportivo". Dziennikarze tej gazety nie wystawili mu oceny, w przeciwieństwie do kolegów ze "Sportu". Ci ocenili Polaka na "4". "Wygrał bardzo mało pojedynków i zmarnował dwie okazje. Egoista" - argumentowali. To Kylian Mbappe po strzeleniu dwóch goli został bohaterem ćwierćfinału, a Lewandowskiemu pozostała walka o mistrzostwo Hiszpanii.

Już w niedzielę (21 kwietnia) Barcelona zagra hitowy mecz z Realem Madryt w La Liga. To właśnie "Królewscy" prowadzą w tabeli z 8 punktami przewagi nad "Blaugraną". El Clasico jest więc nie tylko szansą na rehabilitację po klęsce z PSG, lecz także ostatnim momentem na zryw drużyny Xaviego. Do końca sezonu pozostało siedem kolejek.