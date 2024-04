Jan Tomaszewski wymownie o Robercie Lewandowskim po kompromitacji w Lidze Mistrzów! Legendarny bramkarz prosto z mostu, tego się obawia

Kibice Barcelony nie mieli powodów do radości po rewanżowym spotkaniu "Blaugrany" z PSG w Lidze Mistrzów, co dobitnie odbiło się m.in. na Robercie Lewandowskim pod jego wpisem w mediach społecznościowych. Rozgoryczeni fani uparcie szukają kolejnych powodów porażki 4:6 w ćwierćfinale i Jan Tomaszewski nie ukrywał podczas łączenia z "Super Expressem", że to właśnie Polak może zostać kozłem ofiarnym. Legendarny bramkarz, który wcześniej wbił szpilę w Xaviego, teraz stanął w obronie kapitana reprezentacji Polski. - Obawiam się, że wszystko zrzucą w tej chwili na Roberta Lewandowskiego. Na pewno nie zagrał tutaj dobrze, ale udowodnił, że jest wartościowym zawodnikiem! W reprezentacji Polski musi być doceniony i jeśli mamy osiągnąć jakikolwiek sukces na Euro to tylko wtedy, kiedy Robert będzie grał - stwierdził legendarny bramkarz biało-czerwonych.

Jednocześnie były golkiper reprezentacji Polski nie był tak wyrozumiały dla trenera Barcelony, który jego zdaniem jest winnym tego, co stało się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. - Mówiliśmy od samego początku, że Xavi nie pasuje do tego zespołu. Za szybko dostał taki wspaniały zespół. Po prostu popełnił dużo błędów w tym konkretnym spotkaniu - stwierdził Jan Tomaszewski.

Piłkarze Barcelony nie mają jednak zbyt wiele czasu na roztrząsanie porażki w Lidze Mistrzów. Już w najbliższą niedzielę 21 kwietnia o 21:00 czeka ich spotkanie na wyjeździe z Realem Madryt. Przed "El Clasico" "Królewscy", którzy prowadzą w ligowej tabeli mają 8 punktów przewagi nad drugą Barceloną.