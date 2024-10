Kacper Urbański pasowałby do tego klubu. Legenda nie ma wątpliwości, padły słowa o pewności i egoizmie

Musi być na tyle pewny i egoistyczny

W tym roku młody piłkarz zobił duży progres. Buduje swoją pozycję w kadrze, ale i pnie się także w hierachii w zepsole Bologny. W meczu z Szachtarem Donieck zadebiutował w Lidze MIstrzów. Teraz będzie miał okazję pokazać się w meczu z Liverpoolem na Anfield Road. - To techniczny zawodnik, który dobrze czuje się, gdy ma piłkę przy nodze - powiedział nam o nim Jerzy Dudek. - Moim zdaniem dobrze czułby się w takim zespole jak Liverpool, bo jest w nim wielu zawodników, którzy grają na małych przestrzeniach. Widać, że Kacper dobrze odnajduje się w takiej grze. Pokazał to w kadrze. Ale Bologna to inny styl grania. Brakuje mu jeszcze tych minut, a to duży problem dla niego. Musi być na tyle pewny i egoistyczny, żeby uprzedzić konkurentów i wywalczyć w klubie taką pozycję jaką wypracował sobie w kadrze - wyznał.

Niech zbiera doświadczenie

Były bramkarz kadry uważa, że Urbański może być ważnym piłkarzem w ekipie Biało-czerwonych. - To zawodnik ofensywny, ale potrzebujemy trochę innych piłkarzy wokół niego, którzy pozwola mu wydobyć jeszcze większe umiejętności - stwiedził Dudek na naszych łamach. - W każdym razie będę mu się przyglądał. Jeśli zagra na Anfield Road, to nie będzie mu łatwo, bo Liverpool mocno zawęża pole gry. Wtedy nie ma czasu na grę, a każde niezdecydowanie jest wykorzystywane. Ale niech zbiera doświadczenie, bo to wszystko później zaprocentuje w drużynie narodowej. To jest to, co chcemy widzieć u naszych młodych graczy - dodał były legendarny bramkarz reprezaentacji Polski.

