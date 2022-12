Kylian Mbappe trafi do Realu Madryt? Klamka zapadła, wszystko wydaje się jasne

Transfer, który upadł na ostatniej prostej

Choć Real Madryt w przeszłości niejednokrotnie starał się nakłonić Kyliana Mbappe do transferu, każda z tych prób kończyła się fiaskiem. Najbliżej było latem 2022 roku, gdy francuskiemu gwiazdorowi kończył się kontrakt z Paris Saint-Germain i był już dogadany z „Królewskimi”. Klub z Madrytu przygotowywał już nawet prezentację zawodnika, ale w ostatniej chwili ponownie do gry postanowili wejść paryżanie, którzy zaproponowali Mbappe nie tylko astronomiczne zarobki (93 mln euro netto rocznie), ale także szereg przywilejów. Ostatecznie 23-latek zdecydował się parafować nową umowę z PSG, która wiąże go z klubem do czerwca 2025 roku.

Transfer odłożony w czasie? Bynajmniej

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że pomimo letniego niepowodzenia „Królewscy” ponownie będę próbowali pozyskać francuskiego gwiazdora. Spekulowano nawet, że Florentino Perez rzekomo jest skłonny przeznaczyć na całą transakcję aż miliard euro! Dziennikarze „Marki” tonują jednak nastroje, wg ich informacji drogi madryckiego klubu oraz francuskiego piłkarza już nigdy się nie przetną. Powód? Real woli skupić się na pielęgnowaniu talentów w swoim otoczeniu, aniżeli przeprowadzać kolejne tury rozmów z zawodnikiem, którego nie podejrzewają o racjonalne podejście do dyskusji w kwestiach kontraktowych. Ponadto mistrzowie Hiszpanii przenieśli swą uwagę na Erlinga Haalanda, którego chcieliby ściągnąć latem 2024 roku. Jedno jest pewne – doniesienia hiszpańskich działaczy z pewnością nie sprawią, że saga pt. „Transfer Mbappe do Realu” zostanie zakończona.

Kylian Mbappe – przebieg kariery

Kylian Mbappe jest wychowankiem AS Bondy, ale szerszej publiczności dał się poznać jako piłkarz AS Monaco. Znakomite występy w barwach tego klubu sprawiły, że w 2018 roku PSG zdecydowało się zapłacić za jego transfer aż 180 mln euro. W paryskim klubie 23-latek rozegrał jak do tej pory 237 meczów, w trakcie których strzelił 190 goli. Mbappe jest też etatowym reprezentantem Francji, z którą zdobył mistrzostwo (2018) oraz wicemistrzostwo świata (2022), zostając królem strzelców tego drugiego turnieju. Jego łączny bilans dla „Trójkolorowych” to 66 meczów i 36 bramek.

