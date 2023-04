Manchester City - Bayern TV Transmisja NA ŻYWO Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Manchester City - Bayern STREAM ONLINE LIVE 11.04.2023 Na jakim programie Man City - Bayern w TV dzisiaj

Hit Champions League tuż tuż, a w Bayernie nikomu nie jest do śmiechu. Tego napastnika będzie brakować w Manchesterze

Który z gigantów przybliży się do półfinału? Przed nami szlagierowe starcie na Etihad Stadium!

Manchester City kontra Bayern Monachium. Hitowe starcie w 1/4 finału Ligi Mistrzów wywołuje ogromne emocje wśród piłkarskich kibiców na całym świecie. Pep Guardiola w latach 2013-2016 był trenerem Bayernu. Potem trafił do Manchesteru City. Z obiema drużynami odnosił liczne sukcesy w krajowych rozgrywkach, ale Ligi Mistrzów nie wygrał ani z niemieckim gigantem, ani z tym angielskim. Mimo ogromnych finansowych inwestycji.

Erling Haaland zdążył wyleczyć kontuzję przed hitowym starciem z w Lidze Mistrzów z Bayernem Monachium i od razu pokazał moc! Norweski napastnik Manchesteru City strzelił dwa gole w spotkaniu z Southampton (4:1), a drugie trafienie było wyjątkowej urody. Rosły Wiking trafił do bramki przewrotką. - Przez ostatnie dwie dekady podziwialiśmy Cristiano Ronaldo i Leo Messiego. Myślę, że Haaland jest już na ich poziomie - zachwycał się popisem Norwega Pep Guardiola, trener Man City. Powrót do gry i błysk Haalanda to kiepskie wiadomości dla Bayernu. Dziś pierwsza odsłona hitowej rywalizacji w 1/4 finału LM. Norweg strzelał już Bawarczykom jako gwiazdor Borussii Dortmund.

Manchester City w angielskiej Premier League zajmuje drugie miejsce, za Arsenalem Londyn. Jednak po ostatnim meczu Kanonierów (2:2 z Liverpoolem) wszystko jest w rękach zespołu Pepa Guardioli, który dogoni rywali z północnego Londynu, jeżeli wygra wszystkie spotkania. Bayern Monachium ostatnio zmienił trenera. Juliana Nagelsmanna zastąpił Thomas Tuchel, który pracę z mistrzami Niemiec zaczął od bolesnej klęski z Freiburgiem (1:2) w DFB Pokal. Kilka dni później Bawarczycy wyszarpali skromne zwycięstwo z tym samym zespołem (1:0) w Bundeslidze. Bayern ma spore problemy kadrowe, zwłaszcza w ataku. Wobec kontuzji napastników z konieczności w tej formacji zagrał ostatnio Serge Gnabry.

Mecz Manchester City - Bayern Monachium w 1/4 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany we wtorek 11 kwietnia 2023 r. Początek meczu Manchester City - Bayern Monachium o godzinie 21 polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Manchester City - Bayern Monachium na antenie Polsatu Sport Premium 1. Stream online z meczu Manchester City - Bayern Monachium w usłudze Polsat BOX GO.

Who's winning the tactical battle this time? 🧠#UCL pic.twitter.com/G1rNLcJqVF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023