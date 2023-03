Bayern Monachium wymienia trenera. Nagelsmannowi musi wypłacić potężne odszkodowanie, te kwoty mogą powalić

Reprezentant Polski w Lidze Mistrzów w niemieckim klubie? To możliwe, za nim znakomite tygodnie

Ta informacja gruchnęła jak grom z jasnego nieba i wprowadziła kibiców Die Roten w osłupienie w czwartkowy wieczór. Już piątkowego popołudnia wszystko okazało się jasne. Julian Nagelsmann pożegnał się z rolą szkoleniowca Bayernu, a jego miejsce zajmie Tomas Tuchel, którego debiut w roli szefa bawarskich piłkarzy przypadnie na słynny klasyk z Borussią Dortmund. Tuchel zresztą prowadził ekipę BVB, zanim zasłynął z bardzo dobrej pracy w Chelsea. Mówi się, że Tuchel miał być następcą Antonio Conte w Tottenhamie, stąd Bayern działał szybciej, by nie stracić możliwości zatrudnienia Tuchela.

Z ekipą The Blues sięgnął po Ligę Mistrzów w 2021 r. Na Allianz Arena wszyscy wierzą, że Tuchel będzie kontynuował dobrą pracę Nagelsmanna w Europie (pewne ogranie PSG w 1/8 finału i awans do ćwierćfinału), oraz wyprzedzi Borussię w wyścigu po mistrzostwo Niemiec. Bayern pod wodzą Nagelsmanna zanotował zbyt wiele wpadek w lidze, co może kosztować ich mistrzowską paterę, zdaniem władz FCB – piłkarze nie zanotowali dużego postępu.

Jeszcze niedawno szefowie Bayernu zapewniali, że wiążą z Nagelsmannem wieloletnie plany. Młody szkoleniowiec (w tym roku skończy dopiero 36 lat) miał prowadzić Die Roten przez wiele sezonów, jego kontrakt z Bayernem obowiązywał do końca sezonu 2025/2026. "Bayern może zapłacić łącznie nawet 30 mln euro. Trener na mocy kontraktu zarabia około 9 mln euro za sezon i dopóki nie znajdzie nowego klubu, Bayern będzie wypłacać mu wynagrodzenie. Chyba że obie strony dojdą do porozumienia" – napisał dziennik „Bild”, który jest bardzo blisko klubu z Monachium i bardzo szybko dotarł do informacji o zwolnieniu Nagelsmanna.

FC Bayern and head coach Julian Nagelsmann have parted company. This decision was taken by CEO Oliver Kahn and board member for sport Hasan Salihamidžić in consultation with club president Herbert Hainer. Nagelsmann will be succeeded by Thomas Tuchel. 🔗 https://t.co/j8PjdrXscw— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 24, 2023