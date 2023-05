Manchester City - Real Madryt TV Transmisja NA ŻYWO Liga Mistrzów Gdzie oglądać mecz Manchester City - Real STREAM ONLINE LIVE 17.05.2023 Na jakim programie City - Real w TV dzisiaj

Manchester City kontra Real Madryt! Już dzisiaj o godzinie 21 rewanżowy mecz w półfinale Ligi Mistrzów. W finale czeka już Inter Mediolan? Kto będzie jego rywalem? W pierwszym meczu na Santiago Bernabeu Manchester City wyszarpał remis 1:1. Rewanż poprowadzi sędzie Szymon Marciniak i z pewnością będzie musiał temperować gwiazdy obu piłkarskich gigantów.

Manchester City czy Real Madryt. Kibice gospodarzy liczą na Erlinga Haalanda, który jest najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów. Gwiazdor Manchesteru City w pierwszym meczu z Realem nic nie zdziałał. Czy Norweg zrehabilituje się w rewanżu? Były bramkarz kadry Jerzy Dudek uważa, że obrońcy „Królewskich” cały czas muszą mieć baczenie na Norwega. – W pierwszym meczu nie miał łatwego zadania, bo był podwójnie pilnowany - komentuje Jerzy Dudek. - Czasami nawet przez trzech rywali. Real skoncentrował się całą uwagę na środku pola, zostawiając grę 1 na 1 na bokach. I to był cały klucz obronny gospodarzy. Haaland chciał coś udowodnić w Madrycie. Krążą plotki, że kiedyś zagra w Realu. Nie trafił w pierwszym meczu, ale cały czas trzeba mieć go na oku - dodał Dudek.

Rewanż Manchester City - Real Madryt zapowiada się bardzo ciekawie. Kto wywalczy awans do finału? Czy wynik pierwszego meczu z Realem Madryt stawia piłkarzy Manchesteru City w lepszej sytuacji? – Tak. Wydawało mi się, że menedżer Pep Guardiola był bardzo zadowolony z przebiegu spotkania w Madrycie i remisu. Nie zrobił ani jednej zmiany. Była przecież szansa, by ten mecz przechylić na swoją korzyść - analizuje Jerzy Dudek. - Jednak Hiszpan miał duży respekt do Realu. Cały czas o tym mówił. Stąd właśnie takie trochę zachowawcze granie, żeby nie przegrać - dodaje Dudek. – Motywacja zespołu Guardioli będzie ogromna. Cały sezon Hiszpan mówił tylko o Lidze Mistrzów. Powtarzał o Realu, który potrafił ją wygrywać. W ten sposób troszkę się usprawiedliwiał i zrzucał presję, która jest na Manchesterze. Mistrz Anglii zainwestował ogromne pieniądze. Byłby to dla niego duży zawód, gdyby znowu został ograny przez Real. Tak jak przed rokiem - analizuje były bramkarz.

Mecz Manchester City - Real Madryt w 1/2 finału Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę 17 maja 2023. Początek meczu Manchester City - Real Madryt o godzinie 21. Transmisja TV z meczu Manchester City - Real Madryt na antenach TVP 1 oraz Polsatu Sport Premium 1. Stream online live z meczu Manchester City - Real Madryt na stronie SPORT.TVP.PL (ZA DARMO) i w płatnej usłudze Polsat BOX GO.