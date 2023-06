Manchester City wygra Ligę Mistrzów? "Mistrz Anglii ma wielki apetyt na potrójną koronę"

To jego obawiają się gwiazdy Interu Mediolan. "Haaland to jest maszyna"

Przed Manchesterem City możliwość napisania nowej historii

Dudek był bohaterem finału w 2005 roku. Mimo że Liverpool przegrywał 0:3, ale zdołał się podnieść, doprowadzić do dogrywki, a w rzutach karnych przechylić szalę na swoją korzyść. W konkursie jedenastek świetnie spisał się właśnie polski bramkarz, który został zapamiętany jako "Dudek Dance". Komu teraz daje większe szanse na triumf w Stambule? - Wydaje się, że Manchester City jest w takim gazie, że to właśnie w tej drużynie trzeba upatrywać faworyta finału – powiedział Jerzy Dudek. - Staram się w takich spotkaniach nie wskazywać faworyta, ale w tym przypadku historia pisze się sama. Manchester ma apetyt na potrójną koronę, czyli do mistrzostwa i Pucharu Anglii zamierza dorzucić triumf w Lidze Mistrzów. Menedżer Pep Guardiola zapewne od kilku dni próbował mobilizować zawodników. Teraz przed jego zespołem możliwość napisania nowej historii - podsumował słynny bramkarz.

Szymon Marciniak poskromi tytanów? Najlepszy sędzia świata kontra gwiazdy Manchesteru City i Interu Mediolan

