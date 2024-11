Neymar kupił mieszkanie za 222 mln złotych! Kosmiczna inwestycja brazylijskiego gwiazdora!

Uśmiechnięty Piotr Zieliński nie mógł zareagować inaczej. Reprezentant Polski wprost o podejściu trenera, nie ma co do tego wątpliwości

Apartamentowiec, w który zainwestował Neymar, ma powstać do 2027 r i będzie wyglądać jak z futurystycznego filmu science fiction. Piłkarz podobnie jak jego sąsiedzi będzie miał oczywiście do dyspozycji prywatny basen z widokiem na centrum Dubaju. Nie będzie musiał wysiadać z samochodu, żeby dostać się do własnej rezydencji dzięki... prywatnym windom. "Okna od podłogi do sufitu zalewać będą każdą rezydencję naturalnym światłem. Wysokie sufity i otwarte przestrzenie mieszkalne stworzą wyjątkową atmosferę" - chwali się deweloper.

To kolejna w ostatnim czasie inwestycja Neymara, który kilka tygodni temu kupił atrakcyjną nadmorską działkę w Miami. Zapłacił za nią za 26 mln dolarów (ok. 106 mln zł). Brazylijski gwiazdor po transferze do saudyjskiego Al-Hilal głównie się leczy. Teraz też nie gra z powodu kolejnej kontuzji. Nie przeszkadza mu to jednak zarabiać aż 100 mln euro rocznie. Tyle płacą mu obrzydliwie bogaci szejkowie, ale wobec permanentnych problemów zdrowotnych piłkarza podobno nie zamierzają już przedstawić mu oferty przedłużenia kontraktu.

Neymar słynie z bajecznej techniki, ale często krytykowany jest za niedojrzałość, egocentryzm, teatralne symulowanie po faulach rywali i generowanie nagłówków nie tylko na boisku ale również poza nim. Ekscentryczny gwiazdor znany jest z rozrywkowego trybu życia, a piłkarskie fajerwerki na boisku często przeplata hucznymi imprezami. Być może stąd biorą się jego częste problemy ze zdrowiem. PONIŻEJ GALERIA ZDJĘĆ NOWEJ INWESTYCJI NEYMARA.