Neymar przekazał radosną nowinę. Pokazał kilka intymnych zdjęć z seksowną modelką, to już koniec jego miłosnych podbojów?

Neymar to jedna z największych gwiazd światowej piłki. Wiąże się to z wieloma zaletami, ale są też spore wady. Fani mocno interesują się życiem prywatnym 31-latka, a zwłaszcza sprawami miłosnymi. Te bywały bardzo burzliwe i niejednokrotnie media rozpisywały się o podbojach gwiazdora PSG. Ten nie mógł narzekać na zainteresowanie, ale brakowało mu stabilizacji. Zdaje się, że ta wreszcie nadeszła. Serce Neymara skradła piękna Bruna Biancardi. 29-letnia brazylijska modelka przeżywa prawdopodobnie najlepszy tydzień w życiu. 15 kwietnia świętowała urodziny w wyjątkowym gronie, w którym oczywiście nie zabrakło jej ukochanego, a zaledwie kilka dni później okazało się, że jest z nim w ciąży!

Para przekazała radosną nowinę za pośrednictwem mediów społecznościowych, w których jest niezwykle popularna. Profil Neymara na Instagramie śledzi blisko 210 milionów użytkowników i jest to jeden z najlepszych wyników na tej platformie. Bruna nie może pochwalić się tak licznym gronem, ale liczba 4 milionów "followersów" również robi wrażenie. Nic dziwnego, że intymne ogłoszenie błyskawicznie rozeszło się po świecie. Tym bardziej, że zakochani podzielili się z fanami kilkoma okolicznościowymi zdjęciami, na których celebrowali zbliżające się narodziny dziecka.

"Marzymy o Twoim życiu, planujemy Twoje przybycie i wiedząc, że jesteś tu, aby uzupełnić naszą miłość, sprawiasz, że nasze dni są znacznie szczęśliwsze. Przyjdziesz na świat w pięknej rodzinie, z bratem, dziadkami, wujkami i ciociami, które już bardzo Cię kochają! Przyjdź szybko synu, czekamy na Ciebie!" - napisała na Instagramie ukochana Neymara. Emocjonalny wpis uzupełniła cytatem z Biblii. "Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię" - zacytowała fragment z Księgi Jeremiasza.

Neymar będzie miał drugie dziecko

Znany piłkarz udostępnił ten post również na swoim koncie. Będzie to jego drugie dziecko. W 2011 r. urodził się jego pierwszy syn, Davi Lucca, którego matką jest jedna z pierwszych miłości Brazylijczyka - Carolina Dantas. Nie przeszkadza to jego obecnej partnerce. Bruna bardzo dobrze dogaduje się z 12-latkiem i często pozuje z nim do zdjęć. Już niedługo na świat przyjdzie jego brat i wygląda na to, że Neymar wreszcie założył rodzinę.