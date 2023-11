Piotr Zieliński i spółka popsują święto w Madrycie? Napoli chce zapewnić sobie awans

Kursy TOTALbet: Real Madryt – SSC Napoli

Wygląda na to, że w białej części Madrytu nie wszystko zależy już tylko i wyłącznie od dyspozycji Jude’a Bellinghama. W ostatnich meczach na pierwszoplanową postać w zespole Carlo Ancelottiego wyrósł bowiem Rodrygo, który powrócił do znakomitej formy, a jego grę ogląda się z przyjemnością. Co ważne – idą za tym również liczby. 22-letni Brazylijczyk pierwszy popis dał w spotkaniu 4. kolejki Ligi Mistrzów przeciwko Sportingowi Braga (3:0), gdzie zaliczył gola i asystę. Jeszcze bardziej produktywny był tuż przed przerwą reprezentacyjną, gdy w ligowym starciu przeciwko Valencii (5:1) popisał się dwoma bramkami i dwoma decydującymi podaniami. I choć z przerwy na kadrę napastnik Królewskich wrócił z drobnym urazem, nie przeszkodziło mu to niemal w pojedynkę rozbić w pył Cadiz CF. Madrytczycy wygrali to spotkanie 3:0, a Rodrygo popisał się dwoma pięknymi bramkami po akcjach indywidualnych, a następnie asystował jeszcze przy trafieniu Bellinghama. Oznacza to, że w ostatnich trzech meczach Brazylijczyk był „zamieszany” w aż dziewięć goli strzelonych przez jego zespół. Zdaniem TOTALbet szanse na poprawienie tego dorobku w najbliższą środę są dość duże. Kurs na zdobycie przez 22-latka bramki przeciwko Napoli bukmacher ustalił bowiem na poziomie 2.83. Liderem tego zestawienia – co nie stanowi zaskoczenia – jest Jude Bellingham (2.55), który wyprzedza Joselu (2.57) oraz snajpera Napoli – Victora Osimhena (2.68).

Neapolitańczycy do Madrytu przyjadą jednak żądni rewanżu. Na początku października na Stadio Diego Armando Maradona obie drużyny stworzyły bowiem znakomite widowisko, ale nieco skuteczniejsi okazali się goście, którzy zwyciężyli finalnie 3:2. Warto dodać w tym miejscu, że Królewscy mieli też nieco szczęścia – decydująca bramka padła po atomowym uderzeniu Fede Valverde, który wylądował na poprzeczce. Piłka odbiła się jednak w taki sposób, że trafiła w plecy interweniującego golkipera Napoli, po czym zatrzepotała w siatce. Ten rezultat nie zmienia natomiast faktu, że Napoli jest już o mały kroczek od zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału. Piotr Zieliński i spółka mają obecnie w dorobku siedem punktów i aż o cztery wyprzedzają Sporting Braga. Co więcej, zawodnicy spod Wezuwiusza po zmianie szkoleniowca – Rudiego Garcię zastąpił doskonale znany w klubie Walter Mazzarri – nieco odżyli. Doświadczony trener – prowadzący już Napoli w latach 2009-2013 – w ponownym debiucie pokonał na wyjeździe Atalantę Bergamo 2:1, co z pewnością dodało jemu i jego piłkarzom pozytywnej energii. Trzeba natomiast jasno napisać, że wyraźnym faworytem środowego szlagieru na Estadio Santiago Bernabeu będą gospodarze. Doskonale obrazują to zresztą kursy przygotowane przez TOTALbet, wg których zwycięstwo Realu „wyceniono” na 1.86, Napoli natomiast na 4.15.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Real Madryt – 1.86

remis – 4.00

SSC Napoli – 4.15

Podwójna szansa:

1X – 1.25

12 – 1.26

X2 – 1.89

Real Madryt strzeli gola:

tak – 1.15

nie – 5.10

SSC Napoli strzeli gola:

tak – 1.38

nie – 2.90

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 11.00 powyżej 0.5 – 1.03

poniżej 1.5 – 4.35 powyżej 1.5 – 1.20

poniżej 2.5 – 2.19 powyżej 2.5 – 1.65

poniżej 3.5 – 1.48 powyżej 3.5 – 2.59

poniżej 4.5 – 1.19 powyżej 4.5 – 4.60

poniżej 5.5 – 1.06 powyżej 5.5 – 8.25

