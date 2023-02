Piotr Zieliński wprost o Robercie Lewandowskim! Piłkarz Napoli nie gryzł się w język, jasny przekaz

Dla Napoli sezon 2022/2023 przebiega znakomicie, podopieczni Luciano Spallettiego zajmują 1. miejsce w Serie A, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mają aż 15 punktów nad drugim Interem. Klub z Neapolu w pierwszym meczu 1/8 finału pewnie pokonał Eintracht Frankfurt (2:0), po bramkach Victora Osimhena oraz Giovanniego Di Lorenzo. Zespół Napoli jest w o wiele lepszej sytuacji niż choćby Barcelona, która z tymi prestiżowymi rozgrywkami musiała się pożegnać już po fazie grupowej. Podopieczni Xaviego rozpoczęli zmagania w Lidze Europy, gdzie od początku nie mogą liczyć na taryfę ulgową, ponieważ w czwartek rozegrają spotkanie rewanżowe z Manchesterem United, więc "Blaugrana" może szybko się pożegnać także z szansą na zdobycie tego trofeum.

Piotr Zielińskim szczerze na temat Roberta Lewandowskiego! Piłkarz Napoli docenił osiągnięcia 34-latka

Po zakończonym spotkaniu Eintracht Frankfurt - Napoli, Zieliński w rozmowie z "Polsatem Sport" odniósł się do spotkania, a także wspomniał o kapitanie reprezentacji Polski. - Zagraliśmy dobry mecz jako drużyna. Eintracht nie pressował nie wiadomo jak mocno i wysoko. Mieliśmy też czas na prowadzenie piłki, jak jeden ich zawodnik wychodził, to trzeba było się przesunąć, by otworzyć linię podania i wtedy na jeden czy dwa kontakty otwiera się drogę dla innego zawodnika. Myślę, że dobrze się to oglądało - skomentował pomocnik.

- Wiem jakim piłkarzem jest Robert. Na pewno ten czwartkowy mecz też będziemy oglądać. Życzę mu powodzenia. To, że zabrakło go tym razem w Lidze Mistrzów, trudno, ale wygrał ją, strzelił mnóstwo goli. Jak raz zagra w Lidze Europy, to się nic nie stanie. A jak Zieliński pójdzie wyżej do półfinału czy do finału, to będzie super sprawa - zakończył Zieliński.