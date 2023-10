Piotr Zieliński zapisał się w historii Napoli. Jubileusz polskiej gwiazdy mistrza Włoch

Czy selekcjoner to widział?

Nie uwierzycie, do kogo porównali Piotra Zielińskiego. Włosi pieją z zachwytu. Polak mocno wyróżniony

Maradona junior miał rację!

Przeczucie Maradony juniora ponownie go nie zawiodło, bo nasz kadrowicz w drugiej połowie starcia z hiszpańskim gigantem wykorzystał rzut karny dla Napoli i doprowadził do wyrównania. - Wierzy pan, że Zieliński strzeli gola z Realem? - zapytała nasza dziennikarka Tania Wasilewa. - Pewnie, że tak. Kiedyś pytała mnie pani, czy trafi z Barceloną na Camp Nou. Powiedziałem, że tak i to się sprawdziło. Może teraz będzie podobnie - odpowiedział syn legendy futbolu.

Strzelił 50 goli dla Napoli

To było ważne trafienie "Zielka" w historii jego występów w barwach Napoli. To był jego gol numer 50. dla włoskiego klubu we wszystkich rozgrywkach. Tyle że po końcowym gwizdku cieszyli się piłkarze Realu, którzy wygrali w Neapolu 3:2 w 2. kolejce Ligi Mistrzów. Jednak Zieliński został doceniony i zebrał dużo pochwał za występ przeciwko „Królewskim”. Włoskie media prześcigały się w komplementach pod jego adresem. Trudno się dziwić, bo nasz kadrowicz zachwycił w tym spotkaniu.

Był jak chirurg

W jednym z komentarzy napisano, że „był jak chirurg”, nawiązując do jego precyzji przy strzale z 11 metrów. Zwracano uwagę także na to, że jak przystało na lidera brał odpowiedzialność na siebie, a „stadion płonął po jego podaniach”. W grupie prowadzi Real przed Napoli. W następnej kolejce (24.10) mistrz Włoch zagra w Berlinie z Unionem.

Dzisiejsza bramka Piotra Zielińskiego w meczu z Realem Madryt była jego 50. golem w Napoli! ⚽️🇮🇹#NapoliRealMadrid pic.twitter.com/426Vn7yCBC— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) October 3, 2023

