Niejeden fan chciałby mieć umiejętność przewidzenia, która drużyna wygra dane rozgrywki i wielokrotnie podejmowano się wszelakich pomysłów, które miały w tym pomóc. Podczas ubiegłorocznego mundialu nawet osiołek Zidane z wrocławskiego ZOO typował, kto wygra poszczególne mecze. Jeden z internautów postanowił pójść o krok dalej i zaraz po tym, jak rozlosowano pary 1/8 finału Ligi Mistrzów, postanowił przeprowadzić typowanie podczas robienia sobie śniadania.

Jajkami wytypował zwycięzcę Ligi Mistrzów! Film na TikToku rozszedł się viralem, wszystko się zgadza

Na każdym jajku nakleił herb konkretnej drużyny, a pojedynki poszczególnych ekip symulowane były przez uderzenie dwoma jajkami o siebie. To, które pękło jako pierwsze, przegrywało starcie. Użytkownik TikToka zasymulował tak wszystkie mecze 1/8 finału, a później kolejne zestawienia zgodnie z drabinką turniejową. I jak się okazuje, aż do wielkiego finału, który odbędzie się 10 czerwca, przewidział poprawnie wszystko. Teraz pozostało tylko zweryfikowanie, czy nie pomylił się co do zwycięzcy rozgrywek.

Przewidział zwycięzcę Ligi Mistrzów na TikToku?! Posłużyły mu do tego... jajka! Wszystkie wyniki się zgadzają [WIDEO]

W ostatnim boju zasymulowanym przez internautę spotkają się oczywiście Manchester City i Inter, tak jak ma to miejsce w rzeczywistości. Z pomysłowego typowania wynika jednak, że Pep Guardiola znów nie będzie miał powodów do zadowolenia. Na filmiku opublikowanym na TikToku widać, że jajko odpowiadające za Manchester City pęka jako pierwsze, a to oznacza, że po puchar sięgnąć ma Inter Mediolan. Czy tak się faktycznie stanie? Przekonamy się już za niecały miesiąc podczas wielkiego finału w Stambule.