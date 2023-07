Raków przypieczętuje awans? Mistrz Polski chce potwierdzić swoją wyższość

Kursy TOTALbet: Flora Tallin – Raków Częstochowa

W Rakowie Częstochowa zaszło latem wiele zmian i trzeba przyznać, że w pierwszych spotkaniach nowego sezonu jest to widoczne. Trener Dawid Szwarga stara się kontynuować pracę swojego poprzednika – Marka Papszuna – ale zdecydowanie nie jest to łatwe zadanie. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w zespole mistrza Polski doszło w ostatnich tygodniach do naprawdę wielu ruchów kadrowych. Pomimo, że klub spod Jasnej Góry zasiliło kilku naprawdę jakościowych zawodników (m.in. John Yeboah), z pewnością potrzebują oni czasu, aby odpowiednio wkomponować się w zespół i pokazać pełnię swoich możliwości. Brak zrozumienie pomiędzy poszczególnymi zawodnikami był podczas meczów z Florą Tallin oraz Legią Warszawa aż nadto widoczny. O ile jednak przeciwko Estończykom częstochowianie ostatecznie przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę (1:0 po golu Kochergina), o tyle w starciu o Superpuchar Polski nie było już tak kolorowo. Obie drużyny nie zachwyciły, czego efektem był – z przebiegu gry zasłużony – bezbramkowy remis. W serii rzutów karnych więcej zimnej krwi zachowali jednak zdobywcy Pucharu Polski, którzy mogli cieszyć się z pierwszego w nowym sezonie trofeum. Raków natomiast nie ma czasu na rozpamiętywanie tej porażki, już we wtorek Dawida Szwargę i jego podopiecznych czeka bowiem rewanżowy mecz z Florą. Choć zaliczka jest najmniejsza z możliwych, eksperci z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że częstochowianie pewnie awansują do kolejnej rundy. Kurs na zwycięstwo Flory w meczu rewanżowym legalny polski bukmacher ustalił na poziomie 5.20, ewentualny triumf mistrzów Polski „wyceniono” z kolei na 1.61.

Piłkarze ze stolicy Estonii przed tygodniem pokazali jednak, że mogą być naprawdę niewygodnym rywalem. Słowa te dotyczą zwłaszcza pierwszej połowy, w której zawodnicy Flory bardzo mądrze bronili dostępu do własnej bramki, potrafiąc przy tym stworzyć sobie okazje do zaskoczenia Vladana Kovacevicia. Na nasze szczęście żadnej z nich nie udało im się wykorzystać, a po zmianie stron inicjatywa całkowicie należała już do częstochowian. Znamienny jest zresztą fakt, że ekipa prowadzona przez Jurgena Henna nie oddała w drugiej odsłonie gry choćby jednego strzału. Ekipa spod Jasnej Góry z pewnością nie może dopuścić do takiego obrotu spraw w starciu rewanżowym – wówczas dopuszczenie rywala do sytuacji strzeleckich może bowiem już poskutkować stratą gola. Z drugiej strony nawet w meczach ligi estońskiej Flora nie prezentuje przed własną publicznością niesamowitej dyspozycji. Dotychczasowy bilans tej ekipy w meczach domowych Meistrliigi wynosi sześć zwycięstw, dwa remisy oraz jedną porażkę, 23 gole strzelone i 4 stracone. Wrażenie robi co prawda szczelna defensywna, ale biorąc pod uwagę wynik pierwszego meczu, piłkarzom Flory na nic może się to zdać. Nie ma jednak wątpliwości, że drużyna prowadzona przez Dawida Szwargę musi zagrać lepiej niż w poprzednich dwóch meczach, jeśli chce pewnie i gładko awansować do kolejnej rundy el. Ligi Mistrzów. Zdaniem TOTALbet taki rozwój wypadków jest jednak dość prawdopodobny. Legalny polski bukmacher za każdą złotówkę postawioną na triumf Rakowa w Tallinie płaci bowiem 1.61 zł. Analogiczny zarobek w przypadku wygranej gospodarzy wynosi z kolei 5.20 zł.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Flora – 5.20 remis – 3.75 Raków – 1.61

Podwójna szansa:

1X – 2.04 12 – 1.24 X2 – 1.16

Awans:

Flora – 6.90 Raków – 1.07

Sposób awansu:

Flora w regulaminowym czasie – 11.00

Flora w dogrywce – 30.00

Flora w rzutach karnych – 19.00

Raków w regulaminowym czasie – 1.12

Raków w dogrywce – 13.00

Raków w rzutach karnych – 19.00

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 7.60 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.05 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.71 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.26 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.08 powyżej 4.5 – 6.50

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 10.00

