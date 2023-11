Real Madryt - Napoli TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Liga Mistrzów Real - Napoli STREAM LIVE ONLINE mecz Real - Napoli GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 29.11

Real Madryt - Napoli TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Real - Napoli

Faza grupowa Ligi Mistrzów wchodzi w decydującą fazę - rozgrywane są już mecze piątej kolejki. Oznacza to, że powoli klaruje się faza pucharowa, o którą wciąż musi walczyć Napoli. W dotychczasowych czterech meczach mistrzowie Włoch zgromadzili 7 punktów, na co składa się również porażka w domowym meczu z Realem Madryt. "Królewscy" prowadzą w grupie C z kompletem zwycięstw i są już pewni awansu, jednak z pewnością przystąpią zmobilizowani do hitowego meczu z Napoli. Przed własną publicznością będą chcieli udowodnić, że są po prostu najlepszą drużyną w grupie, co wraz z kolegami postara się podważyć Piotr Zieliński.

Zieliński ma już za sobą chorobę, która wykluczyła go z występów na listopadowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. W weekend pomocnik wrócił do gry w meczu przeciwko Atalancie, a jego Napoli wygrało 2:1. Z Realem poprzeczka pójdzie jeszcze wyżej, ale zwycięstwo zapewni drużynie z Neapolu awans do 1/8 finału. Sam Zieliński postara się powtórzyć wyczyn z pierwszego meczu z "Królewskimi", w którym strzelił gola. Wykorzystany rzut karny nie pomógł jednak wywalczyć choćby punktu - Real wygrał na wyjeździe 3:2. Czy teraz będzie inaczej?

Mecz Real Madryt - SSC Napoli odbędzie się w środę, 29 listopada, o godzinie 21:00. TRANSMISJA w TV jedynie w płatnym kanale Polsat Sport Premium 1. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.