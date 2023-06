Spec od włoskiej piłki przed meczem w Stambule: „ Jeszcze dwa miesiące temu powiedziałbym, że nie mają żadnych szans. Dziś…”

Simone Inzaghi o klasie Manchesteru City. Trener Interu Mediolan chce przejść do historii

- Jeszcze dwa miesiące temu powiedziałbym, że Inter nie ma żadnych szans – mówi w rozmowie z „Super Expressem” Koźmiński, który przez dekadę grał na Półwyspie Apenińskim i uważnie śledzi do dziś wydarzenia we włoskiej piłce. - Ale mediolańczycy, nawet uwzględniając ligową porażkę z Napoli, byli w końcówce sezonu na fali wznoszącej – dodaje przypominając, że w ostatnich siedmiu tygodniach Inter wygrał jedenaście z dwunastu spotkań we wszystkich rozgrywkach (Serie A, Puchar Włoch, Champions League). - Więc w sobotę całkowicie ich nie skreślam – podkreśla były wiceprezes PZPN, choć ciut więcej szans daje „Citizens”.

Koźmiński – przypomnijmy – w czasach gry w Brescii u progu XXI wieku był klubowym kolegą obecnego trenera Manchesteru, Josepa Guardioli. - Pep jest kolegą, z którym człowiek ileś czasu spędził, ale… takich kolegów w piłce trochę jest. Będę więc raczej patrzył na piękno futbolu i szukał odpowiedzi na pytanie, czy różnica między „Citizens” a resztą Europy jest tak wielka, jak wskazywałby przykład stłamszonego Realu w rewanżowym meczu półfinałowym – dodaje nasz rozmówca.

Meczu Manchester City – Inter Mediolan w sobotę o godz. 21.00, poprowadzi go Szymon Marciniak. Transmisja finału Ligi Mistrzów na antenie TVP 2, TVP Sport oraz Polsatu i Polsatu Sport Premium.