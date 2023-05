Tak naprawdę Cristiano Ronaldo traktuje kobiety. Była kochanka piłkarza wyjawiła całą prawdę. To wyznanie wiele zmienia

Żona pokazała prawie nagie zdjęcie 48-letniego Davida Beckhama. Nie do wiary, jak zmieniło się jego ciało

Cristiano Ronaldo nigdy nie należał do grona osób, które jakoś szczególnie chronią swoją prywatność. Były zawodnik m.in. Realu Madryt, czy Manchesteru United często chwali się w mediach społecznościowych zdjęciami z wystawnego życia, z chwil spędzanych z rodziną, czy też z wyjazdów na wakacje. W przeszłości często informowano również o jego życiu uczuciowym. Ronaldo spotykał się bowiem z wieloma znanymi kobietami i o jego romansach było głośno.

Wydało się, jak Ronaldo traktuje kobiety. Była partnerka CR7 nie zostawiła żadnych złudzeń

Od kilku lat "szaleńczy" okres w życiu Portugalczyka nie ma jednak miejsca. Ronaldo związał się z Georginą Rodriguez i para tworzy szczęśliwy związek. A przynajmniej tak się wydawało do niedawna. W mediach pojawiło się mnóstwo plotek, że zawodnik i modelka są ze sobą już tylko dlatego, że to korzystnie wpływa na ich wspólne interesy. Jednak zarówno matka Portugalczyka, jak i sama Rodriguez zaprzeczają takim doniesieniom.

Była kochanka Ronaldo opowiedziała, jak traktował ją piłkarz. Padły wymowne słowa

Zagraniczne media wciąż jednak podgrzewają temat. "The Sun" skontaktowało się z byłą partnerką Ronaldo, Cristiną Buccino. Włoszka opowiedziała, jak była traktowana przez zawodnika. - Na samym początku widzisz tylko zewnętrzną warstwę Cristiano Ronaldo, ale z czasem poznajesz go coraz bliżej i twoja opinia się zmienia. Cristiano okazał się niezwykle hojnym mężczyzną, który wie, jak zadbać o kobietę - opowiedziała Buccino. Zradziła jednocześnie, jak poznała Ronaldo. - Wszystko wydarzyło się na Ibizie. Jednego wieczoru spotkaliśmy się, a nasze spojrzenia od razu się przyciągnęły. Następnie jak prawdziwy dżentelmen zaprosił mnie na obiad. To naprawdę świetny facet. Nie mogę powiedzieć, że o nim złego słowa - zdradziła.