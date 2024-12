Ten pomysł FIFA podzielił świat. Nie ma odwrotu. Poznaliśmy szczegóły Klubowych MŚ w USA

Wściekłość bierze, co zrobili Lewandowskiemu! Po wielkim wyczynie w Lidze Mistrzów takie coś... Wstyd

Wyniki losowania klubowych MŚ w piłce nożnej

Mecz drużyny Lionela Messiego - Interu Miami - z egipskim zespołem Al Ahly otworzy przyszłoroczne klubowe mistrzostwa świata w piłce nożnej. Turniej odbędzie się od 15 czerwca do 13 lipca w USA, z udziałem aż 32 ekip. Losowanie grup przeprowadzono w czwartek w Miami, a mecz otwarcia zostanie rozegrany na tamtejszym Hard Rock Stadium. W grupie A, obok Interu i Al Ahly, znalazły się FC Porto i Palmeiras. Finał odbędzie się na MetLife Stadium w East Rutherford w stanie New Jersey, na tym samym stadionie, na którym planowany jest mecz finałowy mistrzostw świata w 2026 roku.

Nie żyje legenda polskiego łyżwiarstwa. Kwaśniewski odznaczał go za wybitne zasługi. Zmarł w wieku 90 lat

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Następne pytanie

W turnieju wystąpi 12 klubów z Europy, m.in. Real Madryt, Manchester City, Bayern Monachium, Paris Saint-Germain, Chelsea i Inter. Gospodarzy, oprócz Interu Miami, będzie reprezentować zespół Seattle Sounders. Impreza ma odbyć się w nowym formacie. Do tej pory uczestniczyło w niej siedem zespołów - triumfatorzy Ligi Mistrzów poszczególnych konfederacji piłkarskich oraz mistrzowie kraju-gospodarza. FIFA zdecydowała się powiększyć grono zespołów do 32 i wprowadzić fazę grupową. To oznacza, że zamiast siedmiu meczów jak w ostatnich latach, piłkarze rozegrają ich łącznie ponad 50.

Ten pomysł wywołał liczne kontrowersje, dotyczące przede wszystkim obciążenia piłkarzy. Europejscy członkowie związku zawodowego FIFPro oficjalnie sprzeciwiają się nowemu formatowi klubowych MŚ, mając na uwadze zdrowie i jakość gry zawodników. Z każdej z ośmiu grup do 1/8 finału awansują dwie najlepsze drużyny.

Ważą się losy boksu na igrzyskach! Szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego postawił ultimatum

Grupy klubowych MŚ 2025: