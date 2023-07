Trener Karabachu Agdam o klasie mistrza Polski. Zwrócił uwagę na te detale w grze Rakowa

Znamy kolejny etap drogi mistrza Polski do fazy grupowej Ligi Mistrzów. To może być bój piłkarski z polityką w tle

Karabach jest bardzo dobrze przygotowany

W poprzedniej rundzie Karabach Agdam rywalizował z mistrzem Gibraltaru. Pokonał Lincoln Red Imps na wyjeździe 2:1, a w rewanżu w Baku rozbił rywali 4:0. Trener mistrza Azerbejdżanu zdaje sobie sprawę z klasy Rakowa.- Czeka nas mecz z bardzo silnym przeciwnikiem, który wyróżnia się od innych zespołów - powiedział Gurban Gurbanow, trener Karabachu Agdam podczas konferencji prasowej. - Mieliśmy okazję z nim już grać, ale są w tej drużynie dobre zmiany. Jest ona zorganizowana, przygotowana i silniejsza. Jutro lepiej poznamy naszego przeciwnika na boisku. My także jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Chcemy pokazać dobrą grę i wygrać. Mam taką nadzieję - zaznaczył szkoleniowiec mistrza Azerbejdżanu.

Raków Częstochowa się nie zatrzymuje! Kolejny transfer mistrza Polski, jest potwierdzenie

Uważa Raków, za silny zespół

Karabach ma dobry bilans z polskim zespołami. W poprzednich latach wyeliminował z rozgrywek Wisłę Kraków, Piasta Gliwice, Legię Warszawa i Lecha Poznań. - Poważnie podchodzimy do meczu - przekonywał trener Gurbanow. - Przygotowujemy się do niego biorąc po uwagę grę przeciwnika. Rozumiem niepokój naszych kibiców, którzy się martwią o losy spotkania. Zdają sobie sprawę, że czeka nas ciężka walka. Uważają Raków za silny zespół. Musimy być do końca skoncentrowani. Podczas sparingu z nami zobaczyliśmy siłę i agresję Rakowa. Teraz po analizie widzimy silniejszy zespół. Pod względem organizacji gry różni się on od tamtej drużyny - wyznał opiekun azerskiego klubu.

Łukasz Zwoliński o transferze do Rakowa, wyzwaniu w Lidze Mistrzów. Mówi o przełamaniu klątwy [ROZMOWA SE]