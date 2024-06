Ujawniono szokujące wieści w sprawie finału Ligi Mistrzów! Wszystko ukartowane. Góra pieniędzy za przerwanie meczu Borussia - Real

Real dobił Borussię! Szalony finał Ligi Mistrzów na Wembley, trofeum znów jedzie do Madrytu

Carlo Ancelotti zapisał się w historii Ligi Mistrzów, co za rekord! Niesamowite osiągnięcie trenera Realu Madryt

Co za wynik Włocha!

Dani Carvajal przeszedł do historii futbolu! Tego już nikt nie wymaże z annałów, historia napisała się na naszych oczach

Zanim piłkarze Realu Madryt po raz piętnasty w historii klubu wznieśli puchar Ligi Mistrzów, a kibice hiszpańskiej ekipy rozpoczęli fetę, oczy całego piłkarskiego świata zwrócone były na to, co działo się na legendarnym Wembley. Krótko, bo zaledwie kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu gry, sędzia Slavko Vinčić musiał przerwać mecz po tym, jak na murawie pojawili się nieproszeni goście w postaci kibiców, którzy zakłócili wielki finał. Angielskie media postanowiły przyjrzeć się sprawie po tym, jak zwrócono uwagę na koszulkę jednego z mężczyzn. Okazuje się, że nie był to tylko głupi wybryk, ale pośrednia reklama jednego z białoruskich patostreamerów, który zaoferował ogromne pieniądze temu, który jako pierwszy wbiegnie na murawę podczas wielkiego finału w koszulce z jego pseudonimem.

Okazuje się, że patostreamer znany jako "Mellstroy", prowadzący swoje transmisje na platformie "Kick" miał zaoferować aż 350 tysięcy dolarów za wbiegnięcie na murawę Wembley Stadium podczas meczu finałowego Ligi Mistrzów. W ten sposób Białorusin pośrednio chciał zrobić sobie największą możliwą reklamę. 350 tysięcy dolarów to obecnie niecałe 1,4 mln złotych.

Russian streamer Mellstroy offered £300,000 to anyone who ran on the pitch during the Champions League final with his name on their shirt. 🤯🤯🤯Fair play to these lads. 🤣 pic.twitter.com/m7mNx2VPBr— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) June 1, 2024

Andrey "Mellstroy" Burim, bo tak nazywa się urodzony w Homelu streamer szybko został rozpoznawalność nie tylko na Białorusi i w Rosji, m.in. urządzając dzikie imprezy w apartamentach, co transmitował na streamach oraz obnosząc się ze swoim bogactwem, które zgromadził promując nielegalny hazard w internecie.