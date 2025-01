Wielkie problemy Matty'ego Casha. Nagle wyłączył się z gry, trener musiał zareagować

Problemy zdrowotne Casha z początku spowodowały też spore zamieszanie w całym zespole The Villans. Zastępujący go McGinn to środkowy pomocnik, dlatego Lamare Bogarde został przesunięty na pozycję prawego obrońcy.

W momencie, gdy Cash opuszczał boisko, Aston Villa prowadziła z Celtikiem Glasgow 2:0 po golach Morgana Rogersa. Kilka minut po tym, jak 28-latek opuścił boisko, Celtic niespodziewanie doprowadził do wyrównania. Adam Idah dwukrotnie pokonał Emilliano Martineza (w 36. i 38. minucie meczu). Obie drużyny rywalizują w ramach ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA.

Dla bocznego obrońcy reprezentacji Polski (ostatnio regularnie pomijanego przez selekcjonera Michała Probierza) był to czwarty występ w tej edycji Champions League. W sumie Cash rozegrał, łącznie z meczem z Celtikiem, 21 spotkań w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

Wciąż ostatnim meczem Casha w biało-czerwonych barwach jest krótki epizod w meczu eliminacji Euro 2024 z Estonią (5:1). W tamtym spotkaniu (21 marca 2024) pojawił się w roli rezerwowego, ale już po 11 minutach musiał zejść z boiska z powodu urazu. I choć kilka dni później kadra grała w Cardiff z Walią mecz o awans do turnieju w Niemczech, Cash nie pojawił się wesprzeć kolegów (choć na co dzień mieszka w oddalonym nieopodal walijskiej metropolii Birmingham). Od tamtego momentu selekcjoner Michał Probierz sukcesywnie pomija go przy powołaniach. Do pierwszych meczów reprezentacji Polski w tym roku jeszcze kilka tygodni, nie wiadomo, jak poważny jest uraz Casha.

